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Fantoci
Астрономы обнаружили похожую на Землю планету, вращающуюся вокруг мертвой звезды
Эта планета удивительным образом выжила после того, как ее звезда превратилась в белого карлика.

Ученые с давних времен спорят о том, существует ли ничтожный шанс, что наша планета сможет избежать разрушения, когда Солнце превратится в красного гиганта. Современная Земля — это цветущий мир, поддерживающий жизнь в её многообразии. Но через несколько миллиардов лет все может измениться, потому что согласно популярным гипотезам наша планета будет поглощена раздувшимся Солнцем. Однако новое открытие даёт надежду на иной сценарий. Астрономы обнаружили планету, подобную Земле, на расстоянии 4000 световых лет, которая сумела пережить гибель своей звезды, оставшейся в виде белого карлика.

Белый карлик — это финальная стадия звезды, подобной нашему Солнцу. Когда звезда исчерпывает своё ядерное топливо, она теряет внешние слои, оставляя после себя плотное и тусклое ядро. До этого звезда проходит фазу красного гиганта, в течение которой её атмосфера расширяется настолько, что может поглотить близлежащие планеты. Однако новое исследование ставит под сомнение прежние представления о неизбежности разрушения планет в этой фазе звёздной эволюции.

Первыми заметили необычную планету в 2020 году с помощью сети телескопов микролинзирования в Южной Корее. В тот момент произошло событие под названием KMT-2020-BLG-0414, когда одна звёздная система прошла перед другой, более далёкой, действуя как космическая «линза», которая увеличила свет от далёкой звезды в тысячу раз. Это позволило обнаружить экзопланету, напоминающую Землю, а также массивный объект, примерно в 17 раз больше Юпитера, вероятно, коричневый карлик. Из-за необычайной яркости фона учёные не смогли сразу определить параметры звезды в этой системе.

В 2023 году команда Кеминга Чжана из Калтеха в Беркли предприняла попытку более детального наблюдения с помощью телескопа Keck II на Гавайях. Когда эффект линзирования ослаб, учёные рассчитывали лучше рассмотреть звезду. Однако телескоп ничего не зафиксировал. Это означает, что звезда настолько мала и тускла, что может быть только белым карликом.


На основе данных о звёздной эволюции учёные предполагают, что Земля станет непригодной для жизни задолго до того, как Солнце достигнет стадии красного гиганта. По словам Чжана, Земля может оставаться обитаемой ещё около миллиарда лет, но затем глобальное потепление станет неконтролируемым: океаны испарятся, и поверхность планеты превратится в выжженную пустыню. Это произойдёт гораздо раньше, чем Земля будет поглощена расширяющимся Солнцем.

Но возможно ли, что Земля избежит такой судьбы? Обнаружение экзопланеты, пережившей свою звезду, открывает неожиданные перспективы. Если во время фазы красного гиганта звезда потеряет массу достаточно быстро, то гравитация может «оттолкнуть» планету на более далёкую орбиту, что позволит ей избежать полного разрушения. Планета может быть вытолкнута в район, где сегодня находятся орбиты Марса и Юпитера. Однако такая планета, скорее всего, переживёт экстремальные изменения: её поверхность расплавится от высокой температуры, а после остывания звезды замёрзнет.

Чжан также предположил, что отдалённые регионы Солнечной системы станут более пригодными для жизни в период, когда Солнце станет красным гигантом. Спутники Юпитера и Сатурна, такие как Европа и Ганимед, покрытые подлёдными океанами, могут стать потенциальными убежищами для человечества в будущем. Хотя такие идеи кажутся слишком оптимистичными, учёные не исключают возможности, что наша цивилизация может найти способ пережить подобные космические катаклизмы.

Однако стоит помнить, что на пути к далёкому будущему человечество может столкнуться с другими серьёзными угрозами, такими как изменение климата или падение астероидов, которые могут оказаться фатальными задолго до того, как Солнце начнёт свою гибель.

Недавнее открытие астрономов показывает, что планеты могут иметь шанс выжить после смерти своей звезды. Возможно, в далёком будущем и Земля найдёт способ избежать уничтожения. Но пока этот вопрос остаётся предметом дальнейших исследований и дискуссий, давая учёным новые темы для размышлений о судьбе нашей планеты и человечества в целом

#космос #вселенная #земля #астрономия #белый карлик
Источник: news.berkeley.edu
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