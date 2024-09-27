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Fantoci
Samsung оштрафовали за радиационное облучение рабочих
Служба радиационной безопасности компании не обеспечила надлежащую работу защитного механизма на заводе по производству кремниевых пластин.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics оказался в центре скандала после того, как стало известно о серьезных нарушениях безопасности на одном из своих заводов. На этот раз причиной стал инцидент с радиационным облучением работников на одном из ключевых производств корпорации.

Сообщается, что литейный завод Samsung в Гихыне, специализирующийся на изготовлении кремниевых пластин — основы современной электроники, стал местом происшествия, которое могло обернуться трагедией. 27 мая 2024 года южнокорейские власти получили тревожный сигнал: на предприятии произошло чрезвычайное происшествие, связанное с радиационным воздействием на персонал.

Комиссия по ядерной безопасности и охране (NSSC) незамедлительно отреагировала на сообщение, приостановив деятельность завода и инициировав масштабное расследование. В ходе проверки выяснились шокирующие подробности: команда, ответственная за радиационную безопасность, допустила серьезную оплошность. Автоматическая система отключения излучения при открытии определенного оборудования оказалась неисправной, что привело к опасному облучению двух сотрудников.

Пострадавшие работники, чьи пальцы подверглись локальному воздействию рентгеновских лучей, превышающему допустимые годовые нормы в несколько раз, были экстренно госпитализированы с явными признаками лучевого поражения. Samsung заявила о готовности обеспечить всестороннюю поддержку в лечении и реабилитации пострадавших, а также о полном содействии следствию.

Расследование инцидента продлилось почти четыре месяца и включало в себя комплекс мероприятий: от генетических тестов и опросов сотрудников до воссоздания аварийной ситуации и компьютерного моделирования событий. По итогам проверки на Samsung был наложен штраф в размере 10,5 миллионов вон (около 740 000 рублей) — сумма, которую многие эксперты считают несоразмерно малой, учитывая масштаб корпорации и серьезность нарушений.

Этот случай — не первый в череде производственных инцидентов Samsung. Ранее компания уже сталкивалась с судебными исками из-за травм работников и даже смертельными случаями, связанными с ненадлежащим обращением с токсичными веществами на предприятиях во Вьетнаме.

Реакция общественности на произошедшее неоднозначна. Многие считают назначенный штраф недостаточным наказанием для транснационального гиганта с многомиллиардными оборотами. Критики указывают на системные проблемы в области охраны труда и промышленной безопасности в Samsung, призывая к более жестким мерам контроля и регулирования.

Сама компания в официальных заявлениях обещает "приложить все усилия" для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Однако скептики сомневаются в искренности этих обещаний, учитывая историю нарушений безопасности на предприятиях Samsung.

Этот случай поднимает важные вопросы о балансе между технологическим прогрессом и безопасностью работников в высокотехнологичных отраслях. Он также подчеркивает необходимость постоянного совершенствования систем защиты персонала и неукоснительного соблюдения норм радиационной безопасности даже на самых передовых производствах.

Остается надеяться, что этот инцидент станет поворотным моментом не только для Samsung, но и для всей отрасли, привлекая внимание к проблемам безопасности труда в эпоху стремительного технологического развития.

#samsung #южная корея #samsung electronics #литейное производство
Источник: bloomberg.com
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