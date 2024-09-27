Последние два года Intel была сфокусирована на доработке программного обеспечения, но так ничего особенного и не выпустила, что, вероятно, стало ключевой причиной потери рыночной доли.

Рынок дискретных видеокарт переживает интересные времена. Последние данные аналитического агентства Jon Peddie Research (JPR) рисуют неутешительную картину для компании Intel на рынке дискретных графических процессоров (GPU). Согласно новому отчету за второй квартал 2024 года, доля компании в этом сегменте упала до 0%, что означает полную потерю позиций.

Этот результат особенно показателен на фоне общего роста рынка графических процессоров. По сравнению с предыдущим кварталом, объем поставок увеличился на 9,4%, достигнув 9,5 миллионов единиц. Годовой прирост и вовсе составил впечатляющие 48%, что свидетельствует о восстановлении игровой индустрии после спада 2022-2023 годов.

В то время как конкуренты Intel укрепляют свои позиции, сама компания оказалась не у дел. Nvidia ожидаемо доминирует на рынке с долей в 88%, а AMD контролирует оставшиеся 12%. Для сравнения, всего год назад Intel могла похвастаться 2% рынка, а AMD владела 17%.

Причины столь резкого падения Intel всем хорошо известны. Компания вышла на рынок дискретных графических процессоров в 2022 году с линейкой Arc Alchemist, но эти видеокарты не произвели должного впечатления. Средние характеристики в сочетании с проблемными драйверами не позволили продукту завоевать популярность среди пользователей.

Отсутствие обновлений и новых моделей в течение почти двух лет также сыграло свою роль. Ожидаемые в третьем квартале 2023 года улучшенные версии видеокарт линейки Alchemist так и не поступили в продажу, что еще больше подорвало позиции Intel на конкурентном рынке.

В настоящее время компания готовится к выпуску второго поколения видеокарт — Arc Battlemage. Новая серия должна дебютировать с улучшенными драйверами, что потенциально может привлечь больше геймеров. Однако, учитывая прошлые заявления Intel, вероятно, новые видеокарты снова будут нацелены на средний сегмент рынка.

К тому же возникшие финансовые трудности Intel ставят под вопрос долгосрочные перспективы компании в сфере дискретных GPU. Несмотря на ранее заявленную приверженность проекту Arc, резкое падение доходов вынудило руководство сосредоточиться на оптимизации расходов. Поставлена амбициозная цель — сэкономить 10 миллиардов долларов в ближайший год.

В свете этих событий возникает закономерный вопрос: сможет ли Intel продолжить борьбу на рынке дискретных видеокарт? Конкуренция с такими гигантами, как Nvidia и AMD, всегда была сложной задачей. Теперь же, когда компания потеряла даже минимальную долю рынка, возвращение на арену потребует значительных усилий и ресурсов.

Ситуация с Intel демонстрирует, насколько динамичен и конкурентен рынок GPU. Даже такие крупные игроки с богатой историей и ресурсами могут столкнуться с серьезными трудностями, если не смогут своевременно адаптироваться к требованиям пользователей и технологическим трендам.

Будущее Intel на рынке дискретных видеокарт остается неопределенным. Успех линейки Battlemage может стать решающим фактором, который определит, продолжит ли компания инвестировать в это направление или сосредоточится на других сегментах своего бизнеса. В любом случае, 2024 год обещает быть критически важным для Intel в контексте ее стратегии на рынке GPU.