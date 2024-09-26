Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Sony представила новый игровой монитор InZone M10S с частотой обновления 480 Гц
Монитор также обладает временем отклика 0,03 мс, а при подключении к PS5 частота обновления ограничивается до 120 Гц.

В киберспортивных дисциплинах каждая миллисекунда на счету. Понимая это, компания Sony представила свое последнее творение - монитор InZone M10S, который обещает перевернуть представление геймеров о качестве изображения и скорости отклика.

Главной особенностью новинки является передовая 27-дюймовая QD-OLED панель с разрешением 2560x1440 пикселей. Передовая технология QD-OLED панели обладает впечатляющей частотой обновления в 480 Гц, которая теперь доступна не только киберспортсменам и обычным геймерам. Это означает, что изображение на экране обновляется 480 раз в секунду и обеспечивает невероятную плавность движений, а также минимальное размытие в динамичных сценах. Для сравнения, владельцам PlayStation 5 доступна только частота в 120 Гц, что является отличным показателем для консольного гейминга.

Время отклика InZone M10S составляет всего 0,03 миллисекунды, а это в десятки раз быстрее, чем моргают глаза человека. Такая молниеносная реакция критически важна в соревновательных играх, где каждое мгновение может решить исход матча.

Монитор может похвастаться сертификацией DisplayHDR True Black 400, что гарантирует глубокий черный цвет и контрастное изображение. Пиковая яркость в 1300 нит обеспечивает отличную видимость даже в самых ярко освещенных сценах. Цветовой охват в 98,5% пространства DCI-P3 означает, что игроки увидят практически весь спектр цветов, задуманный разработчиками игр.

Для подключения к монитору доступны современные интерфейсы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, поддерживающие высокоскоростную передачу данных. Совместимость с технологией NVIDIA G-Sync предотвращает неприятные эффекты разрыва кадра, делая игровой процесс еще более комфортным.

Во время презентации Sony не ограничилась только техническими характеристиками. Компания провела консультации с профессиональными киберспортсменами из команды Fnatic, что позволило реализовать ряд уникальных функций. Например, режим 24,5-дюймового дисплея имитирует размеры мониторов, используемых на турнирах, помогая игрокам тренироваться в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Специальные режимы FPS Pro и Pro+ оптимизируют контрастность и видимость в шутерах от первого лица, давая геймерам преимущество в обнаружении противников.

Инженеры Sony также уделили внимание температурному режиму устройства. Встроенная высокоэффективная система охлаждения обеспечивает стабильную работу OLED-панели даже при длительных игровых сессиях.

Для удобства настройки разработано программное обеспечение InZone Hub. С его помощью пользователи могут быстро менять режимы изображения, размер экрана и цветовые настройки прямо с ПК. Возможность создания игровых профилей позволяет мгновенно адаптировать монитор под конкретный жанр или игру.

InZone M10S поступит в продажу 18 октября. Стоимость новинки составит $1099 в США и £1199 в Великобритании. Для российских геймеров цена ожидается на уровне 100-110 тысяч рублей, хотя точная стоимость и дата начала продаж в России пока не объявлены.

Подводя итог, можно сказать, что Sony InZone M10S - это не просто очередной игровой монитор. Это технологический прорыв, объединяющий в себе передовые разработки в области дисплеев и глубокое понимание потребностей профессиональных геймеров. Сочетание молниеносной скорости отклика, высочайшей частоты обновления и превосходного качества изображения делает этот монитор настоящим "оружием" в руках киберспортсменов и серьезной заявкой Sony на лидерство в сегменте премиальных игровых дисплеев.

#sony #nvidia g-sync #qd-oled #480 гц #inzone m10s
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)
Итоги презентации Sony: PS5 Pro, новая Dragon Age и Horizon тонут в дизлайках
Sony представила игровые мониторы INZONE M10S и INZONE M9 II
Sony представила три новых цвета для DualSense в рамках коллекции Chroma
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
15
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
3
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
11
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
21
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
50
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
12
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
8
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
5
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Гниловод
19:10
у пиндосов 60 лет уже такая доктрина.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
mayday30
19:06
Странно, вроде норм карты.
Доля дискретных видеокарт Intel на рынке снизилась практически до 0%
VL86f
19:05
Народ, что здесь происходит??? Что это было??? Нафига и зачем???
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
Evgeny Chezarin
19:03
Вышла новая ртх3050. 6гб, 96 бит, gddr6, Palit. Бомба дна, ой простите, дня.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Bernigan
19:02
Блин, героиня вполне себе, ты в зеркало посмотри сначала
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Nvidia&Intel Hater
19:01
так твой по тестам на говно исходит .карта не догуржена проц в сотку долбится.10900 унитазное дерьмо с диким тдп.топчиковый .ты хоть сам понимаешь что ты несешь .твое гамно стоит около 10-ки .дешевле...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Лев корл
18:53
О, чмо звезднополосатое блинкин свои файфцентс провоняло))) Его первого под шконку загонят
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Yilec
18:52
Данию на карте не найдешь без лупы, а она лезет жизни всех учить.
Премьер Дании заявила о необходимости разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь территории РФ
Лев корл
18:51
Испугали Китай голой...😂😂😂
Reuters: Китай вместе с РФ создаёт секретный ударный дрон «Гарпия», способный повлиять на итоги СВО
Bender-Shmender
18:51
Они как солевые торчки - уже просто не получается не пиздеть.
Reuters: Китай вместе с РФ создаёт секретный ударный дрон «Гарпия», способный повлиять на итоги СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем