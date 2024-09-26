Монитор также обладает временем отклика 0,03 мс, а при подключении к PS5 частота обновления ограничивается до 120 Гц.

В киберспортивных дисциплинах каждая миллисекунда на счету. Понимая это, компания Sony представила свое последнее творение - монитор InZone M10S, который обещает перевернуть представление геймеров о качестве изображения и скорости отклика.

Главной особенностью новинки является передовая 27-дюймовая QD-OLED панель с разрешением 2560x1440 пикселей. Передовая технология QD-OLED панели обладает впечатляющей частотой обновления в 480 Гц, которая теперь доступна не только киберспортсменам и обычным геймерам. Это означает, что изображение на экране обновляется 480 раз в секунду и обеспечивает невероятную плавность движений, а также минимальное размытие в динамичных сценах. Для сравнения, владельцам PlayStation 5 доступна только частота в 120 Гц, что является отличным показателем для консольного гейминга.

Время отклика InZone M10S составляет всего 0,03 миллисекунды, а это в десятки раз быстрее, чем моргают глаза человека. Такая молниеносная реакция критически важна в соревновательных играх, где каждое мгновение может решить исход матча.

Монитор может похвастаться сертификацией DisplayHDR True Black 400, что гарантирует глубокий черный цвет и контрастное изображение. Пиковая яркость в 1300 нит обеспечивает отличную видимость даже в самых ярко освещенных сценах. Цветовой охват в 98,5% пространства DCI-P3 означает, что игроки увидят практически весь спектр цветов, задуманный разработчиками игр.

Для подключения к монитору доступны современные интерфейсы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, поддерживающие высокоскоростную передачу данных. Совместимость с технологией NVIDIA G-Sync предотвращает неприятные эффекты разрыва кадра, делая игровой процесс еще более комфортным.

Во время презентации Sony не ограничилась только техническими характеристиками. Компания провела консультации с профессиональными киберспортсменами из команды Fnatic, что позволило реализовать ряд уникальных функций. Например, режим 24,5-дюймового дисплея имитирует размеры мониторов, используемых на турнирах, помогая игрокам тренироваться в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Специальные режимы FPS Pro и Pro+ оптимизируют контрастность и видимость в шутерах от первого лица, давая геймерам преимущество в обнаружении противников.

Инженеры Sony также уделили внимание температурному режиму устройства. Встроенная высокоэффективная система охлаждения обеспечивает стабильную работу OLED-панели даже при длительных игровых сессиях.

Для удобства настройки разработано программное обеспечение InZone Hub. С его помощью пользователи могут быстро менять режимы изображения, размер экрана и цветовые настройки прямо с ПК. Возможность создания игровых профилей позволяет мгновенно адаптировать монитор под конкретный жанр или игру.

InZone M10S поступит в продажу 18 октября. Стоимость новинки составит $1099 в США и £1199 в Великобритании. Для российских геймеров цена ожидается на уровне 100-110 тысяч рублей, хотя точная стоимость и дата начала продаж в России пока не объявлены.

Подводя итог, можно сказать, что Sony InZone M10S - это не просто очередной игровой монитор. Это технологический прорыв, объединяющий в себе передовые разработки в области дисплеев и глубокое понимание потребностей профессиональных геймеров. Сочетание молниеносной скорости отклика, высочайшей частоты обновления и превосходного качества изображения делает этот монитор настоящим "оружием" в руках киберспортсменов и серьезной заявкой Sony на лидерство в сегменте премиальных игровых дисплеев.