Intel пока официально не объявляла дату выпуска Battlemage, но, вероятно, это произойдет в начале 2025 года.

Компания Intel близка к выпуску нового поколения игровых видеокарт на архитектуре Battlemage, которое обещает существенное улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Согласно последним данным, одна из будущих видеокарт получит 12 ГБ видеопамяти и сможет работать на частоте 2,85 ГГц.

Первые признаки приближающегося выпуска новых видеокарт появились ещё в январе, когда представитель компании Intel намекнул на выход Battlemage в текущем году. Однако настоящий ажиотаж вызвали недавние результаты тестов в Geekbench, где был замечен загадочный графический процессор с характеристиками, явно выходящими за рамки текущего поколения Arc.

Согласно данным из теста Geekbench, новинка оснащена 160 вычислительными блоками и 11,6 ГБ видеопамяти, что указывает на принадлежность к новой графической линейке Battlemage, а не к текущей серии Arc. Как утверждает источник Wccftech, тестируемая модель — Battlemage G21, которая позиционируется как карта среднего уровня. В графических процессорах Intel более мощные модели, как правило, получают номер «10» на конце, в то время как «11» указывает на средний сегмент. Эти предположения также подтверждаются результатами тестов OpenCL: производительность G21 сравнима с существующими видеокартами A770 и Nvidia RTX 4060. Примечательно, что эта же модель была замечена в логах драйверов ещё в августе.

Среднеуровневая модель Intel оснащена 12 ГБ видеопамяти. Это позволяет предположить, что в более мощных версиях может быть установлено 16 ГБ, как это было у предыдущего поколения видеокарт. Источник данных: Geekbench.

Особо интересной деталью является максимальная частота видеокарты: 2,85 ГГц, что значительно превосходит характеристики предыдущего поколения Alchemist. Для сравнения, видеокарты Alchemist имели базовую частоту 2,1 ГГц с возможностью разгона до 2,4 ГГц, что делает прирост в 400 МГц серьёзным улучшением. Такие показатели можно частично объяснить переходом на новый техпроцесс. Если ранее Intel использовала 6-нм техпроцесс TSMC для серии Alchemist, то для Battlemage предполагается переход на 4-нм техпроцесс от того же производителя. Это должно дать заметный прирост в производительности и энергоэффективности.

Также в списке тестов указано, что видеокарта тестировалась компанией MSI. Это может свидетельствовать о возможном сотрудничестве между Intel и MSI, что станет важным шагом в продвижении новых видеокарт. Ранее одним из факторов, тормозивших продажи линейки Arc Alchemist, было отсутствие известных партнёров: Intel в основном распространяла свои видеокарты под собственным брендом, что ограничивало охват рынка. Если MSI решит поддержать выпуск серии Battlemage, это может значительно повысить интерес к продуктам Intel.

Хотя Battlemage уже почти готова к выходу, точная дата презентации пока не объявлена. Вполне вероятно, что новая серия продолжит традиции Alchemist, фокусируясь на среднем ценовом сегменте, где сосредоточена большая часть потребителей. Intel уже подчёркивала, что целевая аудитория для Battlemage — пользователи, которым нужна доступная игровая карта с минимальными энергопотреблением и сложностью подключения, что подразумевает использование одного кабеля питания. Ожидать резкого изменения цен на рынке видеокарт в результате выхода новинки пока не приходится: скорее всего, цены Nvidia останутся на прежнем уровне, несмотря на новый конкурентный продукт.