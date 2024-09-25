Реакция американских пользователей была предсказуемой: многие восприняли неожиданное появление нового ПО как признак заражения вредоносной программой.

В последнее время дела у «Лаборатории Касперского» складываются не лучшим образом. На протяжении многих лет российская компания была лидером в области кибербезопасности, предлагая свои услуги как корпоративным клиентам, так и обычным пользователям. Однако недавние решения властей США привели к запрету её деятельности в стране. В связи с этим «Касперский» предпринял неоднозначный шаг и установил на компьютеры своих американских клиентов альтернативное программное обеспечение для защиты от вирусов. Проблема заключается в том, что никто не спросил у самих пользователей, хотят ли они этого.

Напомним вам, что в июне 2024 года американское Министерство торговли добавило «Касперского» в список Entity List — перечень компаний, которые несут угрозу национальной безопасности. Попадание в этот список фактически лишает компанию возможности вести бизнес с американскими фирмами и использовать технологии США, что и заставило «Касперского» свернуть свою деятельность в стране.

Властями был установлен срок до конца месяца, в течение которого компания должна была прекратить выпуск обновлений для своих антивирусных программ, чтобы дать пользователям время на поиск альтернатив. Однако последнее обновление не просто внесло изменения в базы данных вирусов, но также автоматически заменило «Касперского» на новое приложение UltraAV. В сообщении, разосланном компанией своим клиентам, «Лаборатория Касперского» объяснила, что заключила соглашение с разработчикам антивируса UltraAV для того, чтобы пользователи продолжали получать защиту после ухода «Касперского» с рынка США. Однако в этом письме не упоминалось, что программа установится без согласия пользователей.

Такая тайная установка вызвала подозрения у пользователей. В интернете появилось множество сообщений от бывших клиентов «Касперского», которые выразили обеспокоенность тем, что их компьютеры могли быть заражены вредоносным ПО. Некоторые пользователи также сообщили, что не могут удалить UltraAV — программа снова устанавливалась после перезагрузки компьютера, что типично для вирусов. Этот инцидент детально описал ресурс BleepingComputer.

В прощальном письме «Касперского» ничего не говорится об автоматической установке нового защитного ПО.

Несмотря на это, UltraAV, судя по всему, является легальным продуктом компании Pango Group, которая базируется на территории США. При этом финансовые условия подписки пользователей «Касперского» будут автоматически перенесены на новый сервис, что также может вызвать неудовольствие среди клиентов, которые не ожидали таких изменений.

«Лаборатория Касперского» постепенно завершает свою деятельность в США. К концу года компания планирует уволить всех сотрудников и окончательно уйти с рынка. Однако сам факт автоматической установки другого антивируса выглядит как излишняя мера, особенно в условиях, когда Windows уже предоставляет эффективные встроенные средства защиты. Более того, подобная установка без согласия пользователей выглядит как грубое нарушение этических норм и стандартной практики в индустрии кибербезопасности. Тем не менее, не исключено, что компания заключила выгодное соглашение с UltraAV, передав ей базу своих платных пользователей, что могло стать последней возможностью заработать на американском рынке до завершения деятельности.

Автоматическая установка UltraAV стала своего рода громким хлопком дверью «Касперского» в США, но её нельзя назвать неожиданной. В последние годы Запад активно вводил санкции против компании, учитывая её возможные связи с российским правительством. В 2017 году американские спецслужбы запретили использование программ «Касперского» на правительственных компьютерах после утечки данных, указывавших на сотрудничество компании с российскими спецслужбами. В прошлом году аналогичный запрет был введён и в Канаде по соображениям национальной безопасности. Такие жесткие действия правительства США могут побудить и другие страны-сателлиты принять аналогичные меры.

Таким образом, уход «Лаборатории Касперского» с рынка США сопровождается скандальной ситуацией с автоматической установкой нового ПО, что лишь усугубляет и без того непростую репутацию российской компании на Западе.