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Fantoci
Обновленный диспетчер задач в Windows 11 теперь предоставляет больше информации о дисках
На вкладке «Производительность» теперь отображаются новые показатели, а также указаны типы дисков, такие как ATA, SATA и NVMe.

Microsoft выпустила большое обновление для предварительной версии Windows 11, которое значительно расширяет функционал Диспетчера задач. Теперь на вкладке «Производительность» пользователи могут получить более полную информацию о накопителях, установленных в системе. Помимо общей характеристики диска, такой как SSD или HDD, новая версия программы также отображает тип интерфейса подключения, включая ATA, SATA и NVMe.

Как сообщает ресурс Windows Latest, последнее обновление Windows 11 Insider Beta 22635.4225, впервые замеченное пользователем Twitter под ником phantomofeath, включает расширенные графики, которые дают представление о производительности дисков. Пользователи могут видеть не только основные характеристики накопителей, но и их активное время работы, скорость передачи данных, среднее время отклика и другие важные параметры.

Обновленный интерфейс Диспетчера задач добавляет новую метрику: тип накопителя. Теперь на экране видно, какой именно тип SSD или HDD установлен в компьютере. Например, если накопитель подключен через интерфейс NVMe, то он будет помечен как «SSD (NVMe)», а если через SATA — как «SSD (SATA)». Это важное улучшение, так как раньше программа показывала только общий тип накопителя (SSD или HDD), без указания интерфейса.

Кроме того, в Диспетчере задач теперь есть два графика, которые помогут пользователям следить за состоянием дисков в режиме реального времени. Один из них отображает активность диска, показывая, насколько загружен накопитель в текущий момент. Второй график отражает скорость передачи данных — это позволяет оценить, насколько эффективно работает накопитель при чтении и записи информации.

Важно понимать различия между основными типами подключения SSD, чтобы оценить производительность устройства. Вот краткое описание ключевых интерфейсов, которые поддерживает Windows 11:

  • NVMe (Non-Volatile Memory Express) — это самый быстрый на сегодняшний день стандарт для подключения SSD, который использует шину PCIe. Благодаря этому интерфейсу достигаются высокие скорости передачи данных и минимальная задержка.

  • SATA (Serial ATA) — более распространенный интерфейс, который используется как для SSD, так и для HDD. Однако его пропускная способность значительно ниже по сравнению с NVMe.

  • ATA (Advanced Technology Attachment) — устаревший стандарт подключения, который применяется в старых моделях устройств хранения данных. Его скорость и производительность значительно уступают более современным интерфейсам.

Ранее Диспетчер задач в Windows 11 не мог точно указывать, какой интерфейс использует накопитель — он просто показывал, что это SSD или HDD. Однако теперь, в последней версии операционной системы, эти данные стали доступными для пользователей, которые могут легко отслеживать состояние своих дисков и выбирать наиболее подходящие решения для хранения данных. В настоящее время эта функция доступна в предварительной версии Windows 11 в канале Beta. Если вы хотите протестировать её самостоятельно, можно воспользоваться утилитой ViVeTool для ручной активации.

Последнее обновление делает Диспетчер задач более полезным инструментом для мониторинга состояния оборудования и диагностики проблем с накопителями, что особенно важно для тех, кто работает с большими объемами данных или управляет несколькими устройствами хранения.

#microsoft #windows 11 #диспетчер задач
Источник: windowslatest.com
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