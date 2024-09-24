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Fantoci
Владельцы iPhone 16 сообщают о проблемах с сенсорным экраном в самых ремонтопригодных версиях
Ремонт новых айфонов стал проще, но и проблем в них стало больше.

Новые iPhone 16 от компании Apple уже поступили в продажу, и, как всегда, не обошлось без проблем. Основные жалобы касаются работы сенсорного экрана: пользователи сообщают о пропуске нажатий и задержках при их обработке. По предварительным данным, это связано с программными неполадками, а не с физическим дефектом устройства, что повышает шансы на скорое решение проблемы с помощью обновления программного обеспечения. Но даже если возникнут аппаратные поломки, новшества в конструкции iPhone 16 позволяют гораздо легче проводить ремонт.

Наибольшие трудности вызывает заторможенная реакция экрана на касания пальцем в зоне камеры. Многие владельцы iPhone 16 Pro отмечают, что экран некорректно распознает касания пальцев, когда они просто находятся рядом с его поверхностью. Похоже система активирует систему защиты от случайных нажатий, что приводит к игнорированию реальных касаний, которые пользователь делает преднамеренно. Тем не менее, по данным портала 9to5Mac, в некоторых случаях проблема может затрагивать все края экрана, а не только область камеры, просто там чаще всего происходят непреднамеренные касания.

Интересно, что на экране блокировки эти неполадки не проявляются, что даёт надежду на их устранение в одном из ближайших обновлений iOS. Важно отметить, что пока речь идет только о программной проблеме, и её решение может не потребовать сложных аппаратных вмешательств.

Вместе с программными проблемами новый iPhone приятно удивляет своими расширенными возможностями для ремонта. Apple существенно упростила процесс замены батареи и других компонентов, что особенно оценили эксперты из iFixit. По сравнению с предыдущими моделями, iPhone 16 получил значительно более высокую оценку за ремонтопригодность — 7 из 10, в то время как iPhone 15 оценили лишь на 4/10.


Теперь все четыре модели iPhone 16 — от базовой версии до Pro — поддерживают конструкцию с возможностью доступа к компонентам через переднюю или заднюю панель. Это упрощает процесс ремонта и делает замену деталей, таких как экран или заднее стекло, более доступной для специалистов и пользователей. Такая конструкция впервые была представлена еще на iPhone 14, но теперь она доступна и в моделях Pro.

Одним из самых заметных улучшений в iPhone 16 стала технология упрощенной замены батареи. Ранее процесс извлечения батареи был сложным и требовал осторожного отделения липких лент и клея, удерживающих батарею. Теперь в iPhone 16 и 16 Plus используется новый тип клея, который растворяется под воздействием электрического тока. Это делает процесс замены батареи гораздо быстрее и безопаснее.

Apple заявляет, что для растворения клея можно использовать напряжение до 20 В, однако iFixit успешно провел тест с 8 В, подтвердив, что даже при меньшем напряжении батарея легко извлекается. В своих испытаниях iFixit также показал, что при максимальном напряжении процесс занимает всего несколько секунд, что значительно сокращает время ремонта.

В руководстве по ремонту iPhone 16 указано, где нужно пустить постоянный ток для растворения клея. Источник: Apple.

Apple также начала использовать более прочные батареи с защитным стальным корпусом, что снижает риск их повреждения при замене. Однако стоит отметить, что данное нововведение пока не коснулось iPhone 16 Pro Max, который остается единственной моделью без обновления батареи в плане ремонтопригодности. Ожидается, что в следующих версиях это улучшение будет применено и к этому устройству.

Таким образом, владельцы iPhone 16 могут быть уверены, что даже в случае аппаратных поломок их устройства будет легче и быстрее починить, чем модели прошлых лет. Apple делает значительные шаги навстречу пользователям, упрощая процесс ремонта и улучшая долговечность своих устройств.

#apple #iphone 16 #iphone 16 pro
Источник: 9to5mac.com
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