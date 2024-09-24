Новый блок питания может питать сразу четыре видеокарты RTX 4090.

Компания Seasonic анонсировала скорый выпуск нового блока питания Prime PX-2200, мощностью 2200 Вт, который предназначен для новейших вычислительных систем, ориентированных на работу с искусственным интеллектом и других высоконагруженных задач. Новое устройство обеспечивает более чем двукратное увеличение мощности по сравнению с тем, что раньше считалось избыточным даже для самых требовательных пользователей.

Новинка поддерживает новейшие стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает блок питания Prime PX-2200 одним из самых передовых на рынке. Seasonic заявила, что новый блок питания способен одновременно питать до четырех видеокарт RTX 4090 благодаря четырем отдельным разъемам для графических процессоров: два 16-контактных для Nvidia и два 8-контактных, соединяющихся в один 16-контактный разъем. Такое нестандартное решение может указывать на то, что компания готовится к выпуску будущих флагманских видеокарт, таких как предполагаемая RTX 5090, для которой может потребоваться дополнительное питание.

Сертификация 80Plus Platinum гарантирует эффективность 92% при 50% загрузке, что снижает энергопотребление и уменьшает выделение тепла. Это особенно важно для систем с несколькими видеокартами, работающими над сложными вычислительными задачами в области искусственного интеллекта, где энергопотребление и теплоотвод играют ключевую роль. К тому же, наличие трех разъемов для центральных процессоров — редкость на потребительском рынке, что позволяет обеспечить стабильное питание даже при значительных нагрузках на систему.

Seasonic также оснастила блок питания угловым адаптером для основного 24-контактного кабеля, что упрощает его подключение и улучшает организацию кабелей в корпусе. Несмотря на высокотехнологичную направленность, устройство по-прежнему оснащено устаревшими Molex-разъемами, которые пригодятся для подключения старых устройств или аксессуаров.

Одним из ключевых моментов является совместимость устройства с сетями электропитания. Prime PX-2200 рассчитан на работу в диапазоне напряжений от 200 до 240 В, что может создать проблемы для пользователей в странах, где стандартным является напряжение 110 В, как, например, в США. Потенциальным покупателям необходимо учитывать этот момент при планировании покупки, чтобы избежать проблем с подключением.

Хотя цена в 600 долларов выглядит оправданной для такого мощного и надежного устройства, стоит помнить о возможных ограничениях при использовании. Система, которая требует такой мощности, подразумевает не только высокую стоимость самого блока питания, но и дополнительные расходы на подходящий корпус, систему охлаждения и, возможно, усиленную электропроводку.

Таким образом, Seasonic Prime PX-2200 — это не просто мощный блок питания, а устройство, предназначенное для создания действительно передовых компьютерных систем. Он подойдет для энтузиастов и профессионалов, работающих с новейшими технологиями, где производительность и надежность — главные приоритеты.