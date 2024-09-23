Ранее эта клавиша служила исключительно для запуска ИИ-помощника Copilot.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать пользовательский опыт в последней версии операционной системы Windows 11. Одним из последних нововведений стала расширенная функциональность клавиши Copilot, которая позволяет настраивать ее поведение в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.

Ранее, нажатие этой клавиши автоматически запускало встроенного помощника Copilot. Теперь же пользователи получили возможность привязать к ней любое другое приложение, превратив ее в так называемый "универсальный ярлык". Это особенно полезно для тех, кто часто использует определенные программы и хочет получить к ним мгновенный доступ.

В рамках последнего обновления KB5043186 для Windows 11 Insider Preview Build, которое доступно на данный момент только бета-тестерам, Microsoft вводит функцию, позволяющую пользователям назначать клавише Copilot выполнение различных действий. Это нововведение напоминает популярную "кнопку действия" на iPhone 15 Pro и Pro Max, предоставляя пользователям Windows аналогичную гибкость в настройке своего устройства.

По умолчанию нажатие на клавишу Copilot активирует одноименный ИИ-ассистент в Windows 11. Однако теперь пользователи могут переназначить эту клавишу для запуска других приложений. Важно отметить, что на данный момент эта функция ограничена приложениями, упакованными и подписанными в формате MSIX, что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности Microsoft.

Для настройки клавиши Copilot пользователям необходимо перейти в раздел "Настройки" > "Персонализация" > "Ввод текста". Эта функция пока доступна только участникам программы бета-тестирования Windows Insider, но в будущем планируется ее широкое распространение.

Помимо кастомизации клавиши Copilot, последнее обновление Windows 11 включает ряд других полезных функций. Например, появилась возможность делиться контентом напрямую с рабочего стола и Проводника на устройства Android с помощью функции "Поделиться на мой телефон", что требует установки и настройки приложения Phone Link.

Эти нововведения демонстрируют стремление Microsoft к постоянному совершенствованию пользовательского опыта в Windows 11. Расширение функциональности клавиши Copilot - это не просто техническое улучшение, но и шаг к более интуитивному и персонализированному взаимодействию пользователя с операционной системой.

По мере развития этой технологии мы можем ожидать еще более глубокой интеграции ИИ-ассистентов в повседневное использование компьютера, что потенциально может изменить наше представление о взаимодействии с цифровыми устройствами.