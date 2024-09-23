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Fantoci
«Ледник Судного дня» тает быстрее ожидаемого и угрожает мировой климатической системе
Печально известный ледник Туэйтса отступает уже более 80 лет, но этот процесс значительно ускорился за последние 30 лет.

В Антарктиде происходят процессы, которые могут кардинально изменить облик нашей планеты. Ключевую роль в этих изменениях играет ледник Туэйтса, получивший мрачное прозвище "Ледник Судного дня". Новейшие исследования показывают, что ситуация развивается даже более стремительно, чем предполагалось ранее.

Масштаб проблемы напугал даже неисправимых оптимистов. Ледник Туэйтса, занимающий территорию, сопоставимую с Беларусью, ежегодно теряет 50 миллиардов тонн льда. Эта цифра удвоилась с 1990-х годов, что вызывает серьезную обеспокоенность ученых-климатологов. Для понимания процессов, происходящих с ледником, была запущена масштабная международная программа исследований.

Новые инновационные методы изучения, включающие использование подводных роботов, позволили сделать тревожное открытие. Оказалось, что теплые океанические воды проникают глубоко под ледяной щит, разрушая естественный холодный барьер. Этот процесс, ранее наблюдавшийся в Гренландии, значительно ускоряет таяние ледника.

Последствия этого явления могут быть катастрофическими. Если Туэйтс полностью растает, уровень Мирового океана поднимется на 65 сантиметров. Однако это лишь верхушка айсберга: существует риск, что исчезновение Туэйтса спровоцирует разрушение всего Западноантарктического ледяного щита. В таком случае уровень моря возрастет на 3,3 метра, что приведет к затоплению обширных прибрежных территорий по всему миру.

Вид с воздуха на ледник Туэйтса.

Прогнозы ученых становятся все более пессимистичными. Согласно последним моделям, Туэйтс может полностью исчезнуть уже в XXII веке, а весь западноантарктический ледяной щит – к XXIII столетию. Особую тревогу вызывает ускоренное откалывание льда на границе ледника с океаном, что может существенно ускорить процесс разрушения.

Несмотря на мрачные прогнозы, исследователи подчеркивают важность немедленных и решительных действий по борьбе с изменением климата. Хотя некоторые эксперты считают, что точка невозврата для "Ледника Судного дня" уже пройдена, большинство ученых призывают к активным мерам по смягчению последствий глобального потепления.

Ситуация с ледником Туэйтса наглядно демонстрирует, насколько взаимосвязаны природные процессы на нашей планете. События, происходящие в далекой Антарктиде, могут иметь колоссальное влияние на жизнь миллионов людей по всему миру. Это еще раз подчеркивает необходимость глобального подхода к решению экологических проблем и важность международного сотрудничества в области климатических исследований.

В заключение стоит отметить, что хотя ситуация с ледником Туэйтса вызывает серьезную обеспокоенность, она также стимулирует развитие новых технологий и методов исследования. Полученные знания могут быть критически важны для разработки стратегий адаптации к изменениям климата и минимизации их негативных последствий для человечества.

#изменение климата #глобальное потепление #ледник судного дня #ледник туэйтса
Источник: bas.ac.uk
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