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Fantoci
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон лично участвует в переговорах, что говорит о серьезности намерений.

Компания Intel переживает наиболее сложный период за свою более чем полувековую историю. Падение доли рынка, сокращение рабочих мест и отсрочка важных проектов — все это свидетельствует о серьезных проблемах технологического гиганта. Однако недавние события дают надежду на возвращение в игру производителя центральных и графических процессоров.

Генеральному директору Intel Пэту Гелсингеру удалось привлечь инвестиции на внушительную сумму в 8,5 миллиардов долларов. Львиная доля этих средств - 5 миллиардов - поступила от инвестиционного гиганта Apollo Global Management. Это вложение, по сути, является вотумом доверия стратегии восстановления производства Intel. Дополнительно компания получила право на федеральные гранты в размере 3,5 миллиардов долларов для разработки полупроводников в интересах оборонного сектора США.

Однако финансовые вливания - лишь часть сложной головоломки. Компания Intel столкнулась с серьезными вызовами на различных фронтах своей деятельности. Она уже потеряла ключевые контракты, такие как производство чипов для будущей PlayStation 6, уступив позиции своему давнему конкуренту AMD. Ситуация усугубляется падением доли рынка в сегментах настольных компьютеров и серверов, а также трудностями в попытках закрепиться на рынке дискретной графики.

В попытке оптимизировать расходы, руководство Intel пошло на радикальные меры. Компания объявила о сокращении более 15 000 рабочих мест и планирует снизить затраты на 10 миллиардов долларов. Эти шаги сопровождаются приостановкой строительства новых производственных мощностей в Европе и Азии.

Тем не менее, несмотря на все трудности, Intel продолжает работу над инновационными проектами. Компания готовится к выпуску новой линейки процессоров Core Ultra 200 серии "Arrow Lake", которая будет использовать новый сокет LGA 1851 и чипсеты 800-й серии. Кроме того, Intel развивает перспективный техпроцесс 18A, сопоставимый с 2-нанометровым техпроцессом TSMC. Этот перспективный технологический узел уже привлек внимание таких гигантов, как Amazon и Broadcom.

На фоне происходящего появилась информация о возможном интересе Qualcomm к поглощению Intel. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон, по различным сообщениям, лично вовлечен в эти переговоры. Подобная сделка могла бы существенно изменить расстановку сил на рынке полупроводников.

Будущие выставки потребительской электроники CES 2025 и 2026 годов могут стать ключевыми в истории Intel. Эксперты ожидают, что к этому времени результаты текущих трансформаций станут очевидными, что позволит оценить эффективность выбранной компанией стратегии.

Сложившаяся ситуация вокруг компании Intel наглядно демонстрирует динамичность и непредсказуемость технологического сектора. Компании приходится балансировать между необходимостью сокращения расходов и инвестициями в инновации, чтобы сохранить конкурентоспособность. Будущее Intel зависит от того, насколько успешно она сможет адаптироваться к меняющимся условиям рынка и реализовать свой технологический потенциал.

#intel #qualcomm #arrow lake #пэт гелсингер #core ultra 200 #apollo global management #криштиану амон
Источник: theverge.com
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