Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
88-летняя стримерша, получившая прозвище «Бабушка Скайрима», объявила о завершении карьеры
Она играла в The Elder Scrolls V: Skyrim с момента его выхода.

Самая возрастная в мире игровая стримерша, известная как "Бабушка Скайрима", объявила о завершении своей карьеры стримера. Эта удивительная 88-летняя женщина покорила сердца миллионов геймеров своей страстью к популярной ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ширли Карри начала свое путешествие по виртуальному миру Тамриэля в 2011 году, то есть с момента релиза легендарной игры TES V: Skyrim. За эти годы она добилась значительно успеха на различных интернет-платформах и в итоге "Бабушка Скайрима" стала настоящим феноменом в игровом сообществе. Ее YouTube-канал, начавшийся как скромное хобби, со временем набрал более чем 1,25 миллиона подписчиков, что свидетельствует о её огромной популярности.

Решение об уходе Ширли приняла в связи с ухудшением здоровья и предстоящей операцией на глазу. "В последнее время я быстро устаю", - призналась она в своем прощальном видео, подчеркнув, что пришло время отдохнуть от напряженного графика стримов.

Реакция фанатов на это решение была полна понимания и поддержки. Многие отметили, что Ширли посвятила игре значительную часть своей жизни - почти одну шестую. "Она заслужила отдых", - единодушно заявляют поклонники.

Стоит отметить, что Ширли Карри является не совсем обычным стримером, а настоящей легендой среди фанатов серии The Elder Scrolls. В 2019 году фанаты создали петицию с просьбой увековечить Ширли в игровом мире Skyrim. Разработчики из Bethesda Softworks прислушались к голосу сообщества и объявили, что Ширли появится в качестве неигрового персонажа (NPC) в грядущей The Elder Scrolls 6.

История Ширли Карри является отличном примером карьеры успешного стримера. "Бабушка Скайрима" показала, как страсть к играм может объединять людей разных поколений, разрушая стереотипы о "возрастных ограничениях" в гейминге. Её пример вдохновил многих пожилых людей открыть для себя мир видеоигр, доказывая, что для увлечений нет возрастных барьеров.

Хотя поклонники будут скучать по регулярным стримам Ширли, её наследие в мире Skyrim и в сердцах геймеров останется навсегда. "Бабушка Скайрима" доказала, что виртуальные миры могут быть местом, где возраст не имеет значения, а страсть к приключениям не угасает с годами.

#the elder scrolls v: skyrim #бабушка скайрима
Источник: gamingbible.com
+
Написать комментарий (0)
Модер показал The Elder Scrolls V: Skyrim с более 3000 модов и полноценной трассировкой путей
Digital Dreams опубликовал демонстрационное видео The Elder Scrolls V: Skyrim с 3100 модами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
39
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
37
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
3
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
1
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
7
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
3
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
1
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
1
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
10

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
165
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
11
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
16
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
8
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
1

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
16:49
Ты с кем разговариваешь?
ВСУ грозит окружение в районе обороны Угледара
FelsheR-Vzvz
16:48
Минусиков только не забудь наставить и модератору настучать.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
16:47
Не неси чушь карта 6900ХТ.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-Vzvz
16:45
Ясно, опять просто как пустобрех тут усираешься, черня карту на которую у тебя нет денег. Свободен не сегодня.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:45
ты бы для начала вопрос бы задал в каких сценариях это происходит... а то тупо бросился слепо обелять любимку, нефанат тупенький )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:42
Глупости не говори. Для чего тогда присоединяли оккупированные территории, если не нужны они.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
FelsheR-Vzvz
16:42
Где фото девочек в твоем дворце, шишан? 2 часа уже едут, ты их с самой украины поди выписал? С али экспресс? Месье экономит?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:42
>Руки надо иметь растущие из правильного места Ну да, так мы и подумали, когда я нашел не единичный случай своей беды, амд в дрова не умеет )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:40
Губами ты хоть по 10 тысяч можешь закапывать.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
Китя
16:39
Игра сырая и вылетает периодически, скаченная с торрента. насчет лицухи не знаю не покупал. уже дальше кита прошел, если играл то знаешь что далеко ушёл.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем