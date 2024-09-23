Она играла в The Elder Scrolls V: Skyrim с момента его выхода.

Самая возрастная в мире игровая стримерша, известная как "Бабушка Скайрима", объявила о завершении своей карьеры стримера. Эта удивительная 88-летняя женщина покорила сердца миллионов геймеров своей страстью к популярной ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ширли Карри начала свое путешествие по виртуальному миру Тамриэля в 2011 году, то есть с момента релиза легендарной игры TES V: Skyrim. За эти годы она добилась значительно успеха на различных интернет-платформах и в итоге "Бабушка Скайрима" стала настоящим феноменом в игровом сообществе. Ее YouTube-канал, начавшийся как скромное хобби, со временем набрал более чем 1,25 миллиона подписчиков, что свидетельствует о её огромной популярности.

Решение об уходе Ширли приняла в связи с ухудшением здоровья и предстоящей операцией на глазу. "В последнее время я быстро устаю", - призналась она в своем прощальном видео, подчеркнув, что пришло время отдохнуть от напряженного графика стримов.

Реакция фанатов на это решение была полна понимания и поддержки. Многие отметили, что Ширли посвятила игре значительную часть своей жизни - почти одну шестую. "Она заслужила отдых", - единодушно заявляют поклонники.

Стоит отметить, что Ширли Карри является не совсем обычным стримером, а настоящей легендой среди фанатов серии The Elder Scrolls. В 2019 году фанаты создали петицию с просьбой увековечить Ширли в игровом мире Skyrim. Разработчики из Bethesda Softworks прислушались к голосу сообщества и объявили, что Ширли появится в качестве неигрового персонажа (NPC) в грядущей The Elder Scrolls 6.

История Ширли Карри является отличном примером карьеры успешного стримера. "Бабушка Скайрима" показала, как страсть к играм может объединять людей разных поколений, разрушая стереотипы о "возрастных ограничениях" в гейминге. Её пример вдохновил многих пожилых людей открыть для себя мир видеоигр, доказывая, что для увлечений нет возрастных барьеров.

Хотя поклонники будут скучать по регулярным стримам Ширли, её наследие в мире Skyrim и в сердцах геймеров останется навсегда. "Бабушка Скайрима" доказала, что виртуальные миры могут быть местом, где возраст не имеет значения, а страсть к приключениям не угасает с годами.