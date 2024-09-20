Благодаря 8-канальному интерфейсу PCIe 5.0, новая модель PM9E1 обеспечивает потрясающую скорость последовательного чтения до 14,5 ГБ/с и записи до 13 ГБ/с – это более чем вдвое превышает показатели предыдущего поколения.

Samsung Electronics объявила о запуске массового производства твердотельных накопителей (SSD) нового поколения - PM9E1 Gen5. Южнокорейская компания заявила, что PM9E1 Gen5 отличается не только высокой скоростью передачи данных, но и увеличенным объемом памяти, что делает его отличным решением для современных компьютеров, связанных с искусственным интеллектом и обработкой больших объемов данных.

В основе твердотельного накопителя PM9E1 лежит передовая архитектура, сочетающая контроллер Gen5, изготовленный по 5-нанометровому техпроцессу, с памятью V-NAND 8-го поколения (V8). Это техническое решение позволило Samsung разработать накопитель, идеально подходящий для современных вычислительных систем, особенно тех, которые интенсивно используют искусственный интеллект (ИИ).

Производительность PM9E1 впечатляет: скорость последовательного чтения достигает 14,5 ГБ/с, а записи - 13 ГБ/с. Эти показатели более чем вдвое превосходят характеристики предыдущего поколения SSD. Практическое значение такой производительности трудно переоценить: например, перемещение 14-гигабайтной модели данных из SSD в оперативную память теперь занимает всего секунду, что критически важно для быстрой обработки больших объемов информации в ИИ-приложениях.

Samsung выпустит PM9E1 в четырех вариантах емкости: от 512 ГБ до рекордных для отрасли 4 ТБ. Максимальная емкость особенно привлекательна для пользователей, работающих с ресурсоемким контентом, таким как видео высокого разрешения, новые ААА-игры или материалы, генерируемые искусственным интеллектом.

Ещё одним важным достижением инженеров Samsung стало существенное повышение энергоэффективности PM9E1. По сравнению с предшественниками, новый SSD потребляет на 50% меньше энергии, что значительно увеличивает время автономной работы устройств. Это особенно важно в контексте растущего использования встроенных ИИ-систем, требующих интенсивных вычислений.

Йонг Чхоль Бэ, вице-президент Samsung Electronics по планированию продукции памяти, подчеркнул значимость нового продукта: "PM9E1 с 5-нм контроллером устанавливает новые отраслевые стандарты энергоэффективности и производительности. В эпоху стремительного развития встроенного ИИ наш новый накопитель станет надежным фундаментом для реализации амбициозных ИИ-проектов наших глобальных партнеров".

Выпуск PM9E1 Gen5 демонстрирует лидерство Samsung в сфере технологий хранения данных и ее готовность отвечать на вызовы эры искусственного интеллекта. Этот SSD не просто улучшает характеристики существующих систем, но и открывает новые возможности для разработки инновационных приложений, требующих быстрой обработки больших объемов данных.