За гранью жизни и смерти: ученые открыли "третье состояние" существования клеток.

В ходе недавнего исследования выяснилось, что после смерти клетки организма могут начинать выполнять совершенно новые функции, которые не были присущи им при жизни. Неожиданное открытие свидетельствует о существовании промежуточного состояния между жизнью и смертью, которое до сих пор оставалось вне поля зрения науки.

Традиционно считалось, что жизнь и смерть представляют собой два противоположных состояния, между которыми нет промежуточных форм. Однако исследователи из США обнаружили, что клетки умерших организмов могут проявлять способность к «перепрофилированию» — они начинают выполнять функции, не связанные с их изначальным предназначением. В ряде случаев это позволило клеткам объединиться и образовать новые многоклеточные структуры, которые ведут себя как живые организмы.

Одним из ярких примеров таких превращений стали так называемые ксеноботы. В 2021 году ученые использовали стволовые клетки кожи мертвой лягушки, чтобы создать уникальные живые структуры в чашке Петри. Эти клетки не только объединились и начали размножаться, но и формировали копии исходного ксенобота. Удивительно, что эти новые образования даже присоединяли свободные клетки для продолжения процесса самовоспроизведения, который исследователи назвали кинематическим самовоспроизведением.

Другой случай демонстрирует, как клетки легких, извлеченные из тела умершего человека, могут образовывать антроботов — многоклеточные структуры с необычными для легочной ткани функциями. Эти антроботы способны перемещаться, восстанавливать повреждения и даже взаимодействовать с поврежденными нейронными клетками, способствуя их восстановлению. Хотя антроботы живут всего несколько недель, их активное поведение указывает на формирование нового состояния жизнедеятельности после смерти хозяина.





Неожиданные открытия в области перепрофилирования клеток после смерти изменяют наше понимание эволюции и регенеративной медицины. Как отмечают микробиолог Питер Нобл и исследователь в области биоинформатики Алекс Позитков, полученные результаты демонстрируют способность клеточных систем к гибким адаптациям и ставят под сомнение традиционные взгляды на неизменность клеточных функций и путей эволюции.

Успешные эксперименты открывают новые перспективы в области регенеративной медицины и могут изменить юридическое определение смерти. Например, современные исследования в области трансплантологии основываются на четком разграничении между жизнью и смертью, чтобы проводить эксперименты по «возрождению» органов умерших животных для их последующего использования в качестве донорских материалов. Понимание третьего состояния существования клеток может заставить нас пересмотреть эти подходы и ввести новые этические стандарты для научных исследований.

Выявление третьего состояния между жизнью и смертью меняет представление о границах биологической жизни и заставляет задуматься о том, что же на самом деле происходит с клетками после смерти организма. Продолжение исследований в этой области может не только расширить наши знания о физиологических возможностях клеток, но и коренным образом изменить подходы к лечению и трансплантации, а также к определению самой сути жизни.