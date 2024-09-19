Специалисты предполагают, что в программном обеспечении iOS 18 присутствует критическая ошибка, которая приводит к повреждению системных файлов и, как следствие, к полной неработоспособности устройства.

Компания Apple столкнулась с серьезными проблемами после выпуска новой версии операционной системы для своих мобильных устройств. Обновление iOS 18, которое должно было предоставить пользователям новые полезные функции и улучшения, вызвало неожиданные сбои на многочисленных планшетах iPad.

Сразу после релиза, состоявшегося в начале этой недели, на тематических форумах начали появляться многочисленные жалобы пользователей. Наиболее серьезные проблемы затронули владельцев iPad Pro с новейшим процессором M4. Многие из них сообщали, что в процессе установки обновления их устройства полностью прекращали функционировать, превращаясь в "кирпичи" - так на сленге называют электронные гаджеты, которые перестают работать и не реагируют на попытки включения.

Реакция Apple на возникшую ситуацию оказалась оперативной, но не публичной. Компания не стала делать официальных заявлений о масштабах проблемы, однако предприняла конкретные действия. Обновление iPadOS 18 было тихо отозвано для моделей iPad Pro с чипом M4. Этот шаг подтверждает, что проблема действительно существует и затрагивает именно эти высокопроизводительные устройства.

Важно отметить, что не все владельцы iPad Pro с M4 столкнулись с проблемами при обновлении. Эксперты предполагают, что сбои могли возникать у пользователей, которые пропустили промежуточные версии операционной системы и попытались установить iOS 18, перепрыгнув через несколько обновлений.

Обновление iOS 18 имеет множество полезных функций, но пока лучше воздержаться от его установки.

В официальном комментарии для специализированного ресурса MacRumors представитель Apple подтвердил временное прекращение распространения обновления для затронутых моделей. Компания заверила, что уже работает над решением проблемы, подчеркнув, что она касается лишь небольшого числа устройств.

Сложившаяся ситуация с мобильной операционной системой iOS 18 напоминает о важности тщательного тестирования программного обеспечения перед массовым релизом. Даже такой гигант как Apple, известный своим вниманием к деталям, может столкнуться с непредвиденными проблемами при выпуске масштабных обновлений.

Владельцам iPad Pro с процессором M4 рекомендуется воздержаться от попыток установки iOS 18 до официального объявления о решении проблемы. Пользователям других моделей iPad и iPhone также стоит проявить осторожность и, возможно, отложить обновление на несколько дней, пока ситуация не прояснится полностью.

Эксперты подчеркивают важность создания резервных копий данных перед установкой крупных обновлений операционных систем. Такая предосторожность может уберечь пользователей от потери важной информации в случае возникновения проблем с устройством.