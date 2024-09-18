Компания Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантов, объявила о том, что ее экспериментальный чип, предназначенный для восстановления зрения, получил статус «прорывного устройства» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Нейротехнологическая компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, достигла значительного успеха в разработке инновационных мозговых имплантатов. Недавно их экспериментальное устройство Blindsight, нацеленное на полное восстановление зрения, получило престижный статус "прорывного устройства" от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Этот весомый статус, присваиваемый FDA медицинским разработкам исключительной важности, призван ускорить процесс тестирования и внедрения технологий, потенциально способных изменить жизни людей с серьезными заболеваниями. Признание Blindsight прорывным устройством подчеркивает его революционный потенциал в области офтальмологии и нейротехнологий.

По заявлению Илона Маска, Blindsight может стать настоящим чудом техники для людей, полностью утративших зрение вследствие потери глаз или повреждения зрительного нерва. Хотя точные сроки начала клинических испытаний на людях пока не озвучены, данное достижение знаменует важный шаг на пути к реализации амбициозных целей Neuralink.

Основанная в 2016 году группой талантливых инженеров под руководством Маска, компания Neuralink сосредоточила свои усилия на разработке передового интерфейса "мозг-компьютер". Ключевой элемент этой технологии - миниатюрный чип, имплантируемый непосредственно в мозг пациента. Этот имплант призван не только вернуть зрение, но и помочь людям с ограниченными возможностями восстановить двигательные функции и способность к коммуникации.

Принцип работы чипа Neuralink основан на обработке и передаче нейронных сигналов, которые могут быть направлены на различные цифровые устройства, такие как компьютеры или смартфоны. Параллельно компания ведет разработку импланта, который позволит парализованным пациентам управлять электронными устройствами силой мысли, что может стать настоящим прорывом в реабилитации людей с травмами спинного мозга.

Текущие клинические испытания, зарегистрированные в правительственной базе США, включают трех пациентов и могут продлиться несколько лет. Однако уже сейчас поступают обнадеживающие результаты: второй участник исследования, которому был успешно имплантирован чип, использует его для игры в видеоигры и изучения 3D-дизайна, демонстрируя впечатляющий потенциал технологии.

Несмотря на то, что путь от экспериментальной разработки до широкого клинического применения может быть долгим и сложным, достижения Neuralink вселяют надежду миллионам людей по всему миру. Технология Blindsight и другие разработки компании могут в корне изменить подход к лечению ранее неизлечимых состояний, открывая новую эру в медицине и улучшении качества жизни людей с тяжелыми нарушениями здоровья.