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Fantoci
Новый складной телефон Google стоимостью 1800 долларов не прошел печально известный тест на изгиб
Берегите свой дорогой гаджет и не сгибайте его неправильно.

Компания Google представила второе поколение складных смартфонов, Pixel 9 Pro Fold, значительно улучшив его характеристики по сравнению с предшественником. В новой модели устранили многие недостатки предшественника, однако главный вопрос остался: стал ли он прочнее? К сожалению, в последнем видео от известного YouTube-канала JerryRigEverything показано, что новый смартфон не выдерживает экстремальных нагрузок и ломается пополам. Для устройства, стоящего почти 2 тысячи долларов, это явно разочаровывающий результат. Однако, по словам представителей компании, такая высокая цена — это неизбежная плата за тонкость и компактность складного устройства.

Pixel 9 Pro Fold был заявлен как самый тонкий складной смартфон в мире с форм-фактором "книжки", но это "невероятное" достижение продержалось недолго. Всего через несколько недель компания Honor представила модель Magic V3, которая оказалась ещё тоньше. Несмотря на это, толщина корпуса Pixel в 5,1 мм остаётся впечатляющим достижением. В отличие от прошлогодней модели, которая не раскрывалась полностью, новый Pixel 9 Pro Fold раскрывается до конца, что придаёт ему ощущение надёжности. Тем не менее, тест на прочность, проведённый JerryRigEverything, показал, что реальная устойчивость к физическим повреждениям оставляет желать лучшего.

JerryRigEverything стал известен благодаря жестоким испытаниям смартфонов, включая разборку, обжигание и тесты на изгиб. Как и прошлогодний Pixel Fold, новый Pixel 9 Pro Fold также провалил тест на изгиб: хотя петля осталась целой, алюминиевая рама деформировалась в местах расположения антенн. Таким образом, конструкция не выдерживает экстремальных нагрузок.


Интересно, что большинство современных смартфонов, изготовленных из стекла, оказываются менее подвержены изгибу, чем алюминиевые модели. Стекло, благодаря своей высокой прочности на сжатие, придаёт устройствам дополнительную жёсткость. Это объясняет, почему многие смартфоны успешно проходят подобные испытания. Например, складные модели Samsung показывают лишь незначительные повреждения после таких тестов. Так что же пошло не так с Pixel 9 Pro Fold?

Тонкость нового смартфона делает его удобнее в повседневном использовании по сравнению с другими складными моделями. Однако хрупкость его рамы, особенно в местах антенн, становится явной проблемой при применении силы. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6, хотя и немного толще, имеет более жёсткую конструкцию, что предотвращает его поломку в подобных условиях.

Хотя стремление Google к минимальной толщине и привело к уменьшению прочности, действительно ли это повод для беспокойства? В реальной жизни большинство технологий не рассчитано на выживание в условиях экстремальных нагрузок. Мы привыкли, что смартфоны кажутся жёсткими и не гнутся, что связано с широким использованием стекла в их конструкции. Тем не менее, при обычном использовании Pixel 9 Pro Fold не производит впечатления хрупкого устройства. Основной риск может быть связан не столько с прочностью рамы, сколько с отсутствием защиты от пыли, что является общей проблемой для всех складных смартфонов и может со временем привести к поломкам.

#google #складной телефон #pixel 9 pro fold
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