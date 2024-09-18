Институт молекулярной и клеточной биологии растений стремится обогатить листовые зеленые овощи дополнительным бета-каротином.

Испанские ученые вывели новый сорт салата, который щедро обогащён бета-каротином и может значительно повысить питательную ценность нашего рациона. Так называемый «золотой салат» содержит в 30 раз больше бета-каротина, чем привычный листовой салат, что делает его перспективным решением для улучшения здоровья людей, которые не получают достаточное количество витаминов из овощей.

В своей работе, опубликованной в The Plant Journal, исследователи из Института молекулярной и клеточной биологии растений (IMCBP) в Испании описали процесс выведения этой уникальной культуры. Основное достижение заключается в генетической модификации салата, в результате чего он стал содержать больше полезных веществ, оставаясь при этом универсальным и привычным продуктом на кухне. Листья салата, как и другие растения, содержат хлоропласты — органеллы, отвечающие за фотосинтез, который позволяет растениям использовать солнечную энергию для роста. Эти хлоропласты также содержат каротиноиды — пигменты, которые защищают клетки от солнечного излучения и придают растениям такие яркие оттенки, как жёлтый, оранжевый или красный.

Наиболее ценным каротиноидом является бета-каротин, предшественник витамина А. Этот витамин необходим для поддержания здоровья глаз, иммунной системы, а также нормального роста клеток. Существует также мнение, что он может снижать риск развития деменции. Однако, несмотря на наличие бета-каротина в таких продуктах, как морковь или батат, их использование в рационе ограничено, так как эти овощи требуют длительной тепловой обработки и менее универсальны в приготовлении. Салат, напротив, является быстрым и удобным продуктом, который можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, бутерброды, рулеты или супы.

Головка салата-латука с золотистыми листьями.

Генетически модифицированный «золотой салат» стал результатом применения инновационной технологии, которая позволила ученым повысить содержание бета-каротина без нарушения нормальных функций растения. Исследователи использовали растение Nicotiana benthamiana, родственника табака, для экспериментов по изменению клеток таким образом, чтобы только часть из них начала вырабатывать бета-каротин. Кроме того, учёные нашли способ аккумулировать этот пигмент в растительных липопротеинах, известных как пластоглобулы, что обеспечило его стабильное содержание в листьях.

В результате эксперимента удалось получить салат с золотыми внутренними листьями, в которых содержится значительно больше бета-каротина, в то время как внешние листья остались зелёными, что позволило сохранить нормальный процесс фотосинтеза. По данным Политехнического университета Валенсии, новый сорт салата сохраняет свой привычный вкус и аромат, что делает его таким же привлекательным для потребителей, как и традиционные сорта.

Кроме того, учёные отметили, что питательные вещества этого салата стали более биодоступными, то есть организм легче усваивает бета-каротин из клетчатки растения. Благодаря этому, даже небольшая порция «золотого салата» может обеспечить организм значительно большим количеством витаминов и питательных веществ, чем обычные листовые овощи. Такой салат способен стать идеальным дополнением к здоровому питанию, улучшая его качество и пользу для организма.