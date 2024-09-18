Астероид 2024 PT5 размером около 10 метров скоро ненадолго станет спутником Земли.

Астрономы сообщили о приближении к нашей планете небольшого астероида под названием 2024 PT5, который на короткий срок станет временным спутником Земли. Этот маленький космический объект, диаметром всего 10 метров, совершит двухмесячное путешествие по околоземной орбите, прежде чем продолжить свой путь в глубины космоса.

Испанские ученые Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос, известные своими открытиями в области межзвездных событий, детально описали ожидаемую траекторию астероида 2024 PT5 в своей статье для журнала "Research Notes of the American Astronomical Society". Согласно их расчетам, астероид попадет под влияние земной гравитации 29 сентября, двигаясь по характерной подковообразной орбите. Предполагается, что его "дружеский визит" продлится до 25 ноября, после чего он покинет окрестности нашей планеты.

Стоит отметить, что подобные явления не так уж редки в космической механике. Периодически небольшие околоземные объекты (НОО) временно захватываются гравитационным полем Земли, становясь ее кратковременными спутниками. Эти маленькие астероиды обычно не задерживаются надолго: некоторые покидают земную орбиту, не совершив даже полного оборота. Например, астероид 2006 RH120 провел на орбите Земли ровно год, а 2020 CD3 оставался нашим спутником несколько лет до своего обнаружения.

Важно отметить, что 2024 PT5 – не искусственный объект. Рауль де ла Фуэнте Маркос подчеркивает естественное происхождение астероида, развеивая возможные сомнения о том, что это может быть космический мусор или заброшенный спутник. Такая осторожность не случайна: в прошлом были случаи, когда искусственные объекты принимали за новые небесные тела. Например, в 2015 году космический аппарат "Gaia" Европейского космического агентства был ошибочно идентифицирован как новый мини-спутник.

2024 PT5 был впервые замечен 7 августа системой ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Южной Африке. Ученые предполагают, что этот астероид может быть осколком, образовавшимся в результате древнего столкновения с Луной. Хотя его нельзя будет увидеть невооруженным глазом, астрономы прогнозируют еще один близкий пролет объекта мимо Земли в январе, после чего он исчезнет из поля зрения на целых 30 лет.

Данное событие не только интересно с научной точки зрения, но и напоминает нам о динамичной природе космического пространства вокруг нашей планеты. Временные спутники, подобные 2024 PT5, предоставляют ученым уникальную возможность изучать поведение малых небесных тел и совершенствовать модели орбитальной динамики. Кроме того, такие явления подчеркивают важность постоянного мониторинга околоземного пространства для обеспечения безопасности нашей планеты и развития космических технологий.