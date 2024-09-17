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Fantoci
Китайские учёные нашли способ использовать спутники Starlink для обнаружения стелс-самолётов
Тысячи спутников связи создают постоянный электромагнитный фон, который может использоваться для обнаружения малозаметных объектов.

Многотысячная сеть спутников Starlink, запущенная компанией SpaceX, не только предоставляет своим клиентам высокоскоростную интернет-связь по всему миру, но и создает уникальные возможности для военных технологий. Исследователи из Китая полагают, что сигналы этих спутников могут помочь в обнаружении малозаметных самолётов, оснащенных стелс-системами.

На протяжении многих десятилетий армии разных стран, включая США, Китай и Россию, разрабатывали технологии скрытности для военных самолётов, чтобы те оставались невидимыми для радаров. Это включало создание поверхностей, поглощающих или отражающих радиоволны, что затрудняло их обнаружение. Однако китайские учёные предлагают иной подход. Вместо активного использования радаров они предполагают применять пассивную систему, опираясь на существующие электромагнитные сигналы, которые создают спутники Starlink.

Эта идея основана на так называемом эффекте рассеивания. Спутники Starlink, которые постоянно перемещаются по орбите, излучают радиоволны, и если между спутником и землёй пролетает самолёт, он создаёт небольшие искажения сигнала. Такие колебания сигнала могут быть обнаружены и использованы для определения местоположения летательного аппарата.

Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи из Уханьского университета построили специальный приёмник, способный фиксировать сигналы Starlink. Для тестирования системы был использован дрон DJI Phantom 4 Pro. Подобные аппараты сложны для обнаружения с помощью обычных радаров, как и самолёты-невидимки. Когда спутник Starlink пролетал над Филиппинами, учёные просканировали пространство, используя его электромагнитные волны, и смогли обнаружить дрон.

F-117 Nighthawk был одним из первых самолетов, разработанных с использованием стелс-системы.

Новая технология использует уже существующие сигналы, что делает её крайне эффективной для обнаружения стелс-систем. В отличие от активных радарных систем, она не требует излучения радиоволн, а значит, остаётся невидимой для противника. По результатам нового исследования, опубликованного в журнале Journal of Signal Processing, учёные смогли даже зафиксировать мелкие движения, такие как вращение лопастей дрона.

Хотя идея пассивного обнаружения летательных аппаратов с использованием спутниковых сигналов не нова (её впервые предложили российские учёные в 2015 году), тогда не существовало такой развитой сети, как Starlink. Сегодня эти спутники покрывают огромные территории и создают плотную электромагнитную среду, что открывает новые возможности для военных технологий.

Интересно отметить, что в самом Китае сеть Starlink недоступна из-за ограничений и шифрования, но это не мешает китайским учёным использовать её сигналы для своих исследований. Вполне возможно, что подобные разработки уже ведутся не только в Китае, но и в других странах. Эта технология может стать мощным инструментом для обнаружения самолётов-невидимок и дронов, не раскрывая при этом местоположение радара.

Развитие спутниковых систем, таких как Starlink, вносит серьёзные изменения не только в область связи, но и в военные технологии. Исследования китайских учёных показывают, что использование сигналов этих спутников для обнаружения скрытых объектов может стать важным шагом в развитии оборонных систем. По мере роста количества спутников на орбите можно ожидать, что подобные технологии будут развиваться и совершенствоваться, открывая новые горизонты для пассивного наблюдения и слежения.

#китай #spacex #starlink #стелс #стелс-самолеты
Источник: scmp.com
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