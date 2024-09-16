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Fantoci
Intel предлагает полный возврат средств за «дефектные» процессоры Raptor Lake или замену на новые
Причин такой щедрости может быть несколько: признание проблемы, желание сохранить репутацию и конкуренция.

Компания Intel все таки смягчила политику возврата для процессоров Raptor Lake, предлагая полное возмещение средств или бесплатную замену неисправных чипов. Технологический гигант пошел на уступки из-за многочисленных жалоб пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе процессоров. Ранее процесс возврата был сопряжен с бюрократическими сложностями, но теперь пользователи сообщают о невероятной лояльности со стороны производителя.

Согласно последним отзывам на различных форумах, в некоторых случаях Intel не только возвращает полную стоимость процессоров, но и бесплатно обновляет их до более новых моделей. К примеру, один из пользователей Reddit сообщил, что отправил неисправный процессор Core i9-13900K, а взамен получил более современную модель — Core i9-14900K. По словам анонимного пользователя, у Intel просто закончились процессоры старой версии, поэтому компания предложила ему флагманский чип нового поколения. Весь процесс занял всего три дня, что удивительно для подобной процедуры.

Но это еще не все. Некоторые пользователи сообщают о получении полного возмещения стоимости процессора, купленного два года назад. При этом Intel не только возвращает деньги, но и оплачивает доставку чипа обратно в лабораторию для тестирования. Есть даже сообщения о возврате средств без предоставления доказательств неисправности — ситуация, беспрецедентная в мире высоких технологий.

Некоторым владельцам 13900К начали возвращать полную стоимость процессора.

Такой подход резко контрастирует с предыдущей политикой Intel в отношении возврата и замены (RMA). Еще недавно процесс был достаточно обременительным: требовалось предоставление данных кредитной карты и ожидание результатов тестирования перед возвратом средств. Теперь же компания, похоже, полностью пересмотрела свой подход, ставя удовлетворение клиента на первое место.

Стоит отметить, что Intel уже продлила гарантийный срок на процессоры Raptor Lake на два года, признав наличие проблем с микрокодом. Однако нынешняя политика возврата и замены выходит далеко за рамки обычных гарантийных обязательств.

Важно понимать, что описанные случаи могут быть исключениями, а не новым стандартом. Официальная политика Intel по этому вопросу остается неясной, и опыт разных пользователей может существенно отличаться. Тем не менее, сам факт таких щедрых предложений говорит о серьезности проблемы и решимости Intel сохранить лояльность клиентов.

Для потребителей это означает, что сейчас самое время проверить свои процессоры Raptor Lake на наличие проблем. Если вы столкнулись с нестабильной работой, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки Intel — вполне возможно, что вас ждет приятный сюрприз в виде обновления или полного возврата средств.

Ситуация с процессорами Raptor Lake демонстрирует, как технологические гиганты умеют неожиданно решать проблемы и укреплять отношения с клиентами. Остается надеяться, что Intel сможет не только решить текущие проблемы, но и предотвратить их появление в будущих линейках процессоров.

#intel #raptor lake #core i9-13900k #core i9-14900k #rma
Источник: tomshardware.com
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