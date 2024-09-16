Уникальность отдаленной области звездообразования заключается в ее необычном составе: она практически полностью состоит из водорода с минимальным количеством тяжелых элементов.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает удивлять научное сообщество своими открытиями. Несмотря на свою главную цель - изучение самых удаленных уголков Вселенной, телескоп в этот раз обратил внимание на объект внутри нашей галактики. Речь идет о так называемой Внешней области Млечного Пути — регионе, расположенном на самом его краю, где активно формируются новые звезды. Первые уникальные данные, собранные известным телескопом, позволили рассмотреть эту "звездную колыбель" с невиданной до сих пор детализацией.

Этот отдаленный регион Млечного Пути расположен на расстоянии более 58 тысяч световых лет от его центра, что значительно дальше, чем наше местоположение — Земля находится примерно в 26 тысячах световых лет от галактического ядра. Именно по этой причине область получила название «экстремальная». Здесь расположены многочисленные молекулярные облака, богатые водородом, который служит основным «строительным материалом» для новых звезд. Среди этих облаков особый интерес для ученых представляют Облака Дигела 1 и 2.

Для детального анализа этих облаков использовались 2 ключевых инструмента телескопа "Уэбба" — камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и среднеинфракрасные инструменты MIRI. Эти устройства позволяют видеть процессы, невидимые в обычном спектре света, что дает возможность изучить структуру молекулярных облаков в инфракрасном диапазоне. Наблюдения проводились Майком Ресслером из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), а их результаты были опубликованы в журнале Astronomical Journal под руководством Натсуко Идзуми из японского университета Гифу.

Внутри Млечного Пути есть множество регионов, где формируются звезды, и они находятся гораздо ближе к нам, чем Внешняя область. Однако астрономов привлек необычный состав Облаков Дигела. Эти облака почти полностью состоят из водорода и практически лишены тяжелых элементов, таких как углерод, кислород или железо. Это делает их похожими на карликовые галактики или на раннюю стадию развития самого Млечного Пути. Изучение таких облаков поможет лучше понять, как выглядела наша галактика в древности, и какие процессы происходили в ней на первых этапах формирования звезд.





Еще одной интересной особенностью является относительно короткая продолжительность жизни звезд в этом регионе. Телескоп "Джеймс Уэбб" также подтвердил существование теоретически предсказанных субкластерных структур внутри облаков, что может пролить свет на механизмы формирования звездных скоплений.

Одним из самых захватывающих открытий стал факт, что молодые звезды в Облаках Дигела активно выбрасывают потоки материала из своих полюсов. Это обычное явление для звезд на ранних стадиях их эволюции, однако количество таких выбросов в этом регионе оказалось поразительным. Майк Ресслер, руководивший наблюдениями, сравнил это с фейерверком, где потоки газа и материи разлетаются во все стороны, создавая яркое, динамичное зрелище.

Исследование Облаков Дигела только начинается. Следующим этапом ученые планируют сосредоточиться на изучении околозвездных дисков — областей, где со временем могут формироваться новые планеты. Эти диски, состоящие из обломков и пыли, представляют собой важные «строительные блоки» для планетных систем. Однако, как и сами звезды в этом регионе, будущие планеты будут содержать минимальное количество тяжелых элементов, что делает их похожими на древнейшие планетарные системы в нашей галактике. Также команда намерена глубже исследовать физические процессы, лежащие в основе наблюдаемых выбросов газа.

Таким образом, телескоп "Джеймс Уэбб" открывает перед учеными новые горизонты для понимания эволюции галактик и звездообразования, позволяя заглянуть в далекое прошлое нашей Вселенной.