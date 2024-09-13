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Fantoci
Опубликованы редкие снимки тропического циклона, на которых молнии освещают глаз бушующей стихии
На снимках, сделанных астронавтами, помимо ослепительных вспышек молнии, можно заметить еще одно уникальное явление – воздушное свечение.

Девять лет назад над темными водами Индийского океана разыгралась поистине космическая драма. Астронавты с борта Международной космической станции стали свидетелями уникального природного явления: бушующего тропического циклона Банси, освещенного ослепительными вспышками молний.

Международная космическая станция, находясь на высоте около 400 километров над Землей, предоставляет своим обитателям исключительную возможность наблюдать за погодными явлениями с совершенно иной перспективы. Именно оттуда были сделаны редчайшие кадры циклона Банси, бушевавшего в Индийском океане в январе 2015 года.

В отличие от распространенных в интернете дневных снимков ураганов, где хорошо видна их спиралевидная структура, ночные фотографии подобных явлений — большая редкость. Еще более уникальным этот случай делает тот факт, что космонавтам удалось поймать момент, когда два последовательных удара молнии осветили самое сердце циклона — его так называемый глаз.

Циклон Банси зародился в начале января 2015 года как область низкого давления в юго-западной части Индийского океана. Этот регион известен своими мощными тропическими штормами, чему способствуют высокие температуры поверхности океана.

За считанные дни Банси прошел через все стадии развития циклона, достигнув наивысшей, пятой категории мощности 13 января. Его разрушительная сила проявилась на острове Родригес, где из-за наводнения 90% жителей временно остались без электричества.

12 января, около часа ночи по местному времени, МКС пролетала над Республикой Маврикий. Именно в этот момент космонавты стали свидетелями потрясающего зрелища: молния дважды осветила центр циклона Банси.

Астронавты сделали два снимка с интервалом в минуту, зафиксировав это редкое явление. Обычно плотные облака скрывают вспышки молний от наблюдателей в космосе, но в данном случае отверстие в центре циклона позволило увидеть это захватывающее световое шоу.

Помимо эстетической ценности, эти фотографии имеют большое научное значение. Они позволяют метеорологам лучше понять структуру и поведение мощных тропических циклонов, а также взаимодействие различных атмосферных явлений.

На втором снимке можно заметить еще одно интересное явление — зеленовато-золотистое свечение, окаймляющее горизонт Земли. Это так называемое свечение атмосферы, или айглоу, возникающее при взаимодействии газов верхних слоев атмосферы с заряженными частицами и солнечным излучением.

Интересно, что подобное явление наблюдается не только на Земле — недавние исследования подтвердили его наличие в атмосфере Марса, что открывает новые горизонты для изучения атмосферных процессов на других планетах.

Уникальные фотографии циклона Банси, сделанные с борта МКС, не только демонстрируют величественную красоту природных явлений, но и служат ценным материалом для научных исследований. Они напоминают нам о том, как много еще предстоит узнать о нашей планете и ее атмосфере, и о той важной роли, которую играют космические наблюдения в этом процессе познания.

#мкс #международная космическая станция #тропический шторм #тропический циклон банси
Источник: livescience.com
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