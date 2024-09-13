Проблемы с низким выходом годных кристаллов наблюдаются не только на 2-нм, но и на 3-нм техпроцессах Samsung, использующих GAA-архитектуру.

Южнокорейский технологический гигант, известный своими инновациями в сфере полупроводников, переживает непростые времена. Компания Samsung, ранее лидировавшая в освоении 3-нанометрового техпроцесса, теперь столкнулась с серьезными трудностями при разработке следующего поколения чипов - 2-нанометровых.

По данным инсайдеров из южнокорейской индустрии, выход удовлетворяющих всем требованиям 2-нм чипов Samsung критически низок - всего 10-20%. Это вынудило компанию пересмотреть свои планы и даже временно приостановить работу над проектом на заводе в Тейлоре, штат Техас.

Ключевой проблемой для компании Samsung стал переход на новую архитектуру транзисторов - gate-all-around (GAA). Хотя компания первой внедрила эту технологию в массовое производство, она оказалась сложнее в освоении, чем предполагалось изначально. Конкуренты Samsung - компании TSMC и Intel - пока не перешли на GAA, что дает им возможность учиться на ошибках первопроходца.

Низкая эффективность производства не только тормозит технологический прогресс Samsung, но и приводит к потере важных контрактов. Так, производство флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 было доверено TSMC, чьи показатели выхода годных чипов значительно выше - 60-70% для 3-нм техпроцесса.

Samsung стала первой мировой литейной компанией, которая начала крупносерийное производство 3-нм транзисторов GAA еще в середине 2022 года.

Ситуация усугубляется общим ослаблением позиций Samsung на рынке контрактного производства микросхем. Компания контролирует лишь 11% рынка, в то время как доля лидера отрасли, компании TSMC, составляет внушительные 62,3%.

Руководство Samsung осознает серьезность ситуации. Недавно назначенный вице-председатель компании призвал к изменению корпоративной культуры, подчеркнув необходимость открытого обсуждения возникающих проблем. Параллельно идет процесс оптимизации производства - сообщается о планах сократить до 30% сотрудников по всему миру.

Несмотря на текущие трудности, Samsung не оставляет попыток вернуть технологическое лидерство. Компания рассматривает возможность предложения скидок на производство по 2-нм техпроцессу, чтобы привлечь клиентов. Однако для реализации этой стратегии необходимо существенно повысить выход годных чипов.

Ситуация с 2-нм техпроцессом Samsung наглядно демонстрирует, насколько сложным и рискованным может быть путь технологического первопроходца. Успех компании в преодолении текущих трудностей будет иметь важное значение не только для нее самой, но и для всей полупроводниковой индустрии, стремящейся к дальнейшей миниатюризации и повышению эффективности микросхем.