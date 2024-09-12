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Fantoci
Бывшие топ-менеджеры Samsung арестованы за кражу технологий чипов на сумму 3,2 млрд долларов
Бывшие сотрудники компании якобы сотрудничали с китайскими чиновниками с целью создания совместного предприятия под названием Chengdu Gaozhen.

В напряженной борьбе за технологическое лидерство на мировом рынке полупроводников разыгралась настоящая шпионская драма. На этот раз в центре внимания оказались бывшие сотрудники южнокорейского гиганта Samsung Electronics, арестованные по обвинению в промышленном шпионаже беспрецедентного масштаба.

Расследование южнокорейских правоохранительных органов выявило сложную схему, целью которой было воссоздание целого завода по производству чипов в Китае. Двое подозреваемых, известные как Чой (Choi) и О (Oh), обвиняются в хищении технологий Samsung, оцениваемых в астрономическую сумму - 3,2 миллиарда долларов.

Согласно имеющейся информации, Чой, 66-летний экс-руководитель Samsung, занимался вербовкой специалистов и организацией утечки секретных технологий производства памяти. Его предполагаемый сообщник, некий О, бывший старший научный сотрудник компании, взял на себя роль главного проектировщика в китайском совместном предприятии Chengdu Gaozhen.

Особый интерес представляет технология 20-нанометровой DRAM (динамической памяти с произвольным доступом) от Samsung. Следствие утверждает, что подозреваемые не только похитили чертежи этого передового чипа, но и к апрелю 2022 года уже разработали прототипы на его основе.

Этот инцидент привлек внимание к более широкой проблеме - ожесточенной конкуренции в сфере производства полупроводников. Китай, несмотря на санкции США, стремится развивать собственные мощности по производству чипов. Эта технологическая гонка превратила отрасль в арену для промышленного шпионажа высочайшего уровня.

Южнокорейские власти расценивают произошедшее как серьезную угрозу национальной безопасности. Ущерб нанесен не только Samsung, но и конкурентоспособности страны в целом в контексте глобального соперничества за лидерство в производстве полупроводников.

Случай с Samsung - не единичный. Ранее сотрудница другой южнокорейской компании, SK hynix, была задержана при попытке вывезти тысячи страниц конфиденциальных данных, предположительно, для передачи китайской Huawei.

Данные события разворачиваются на фоне растущей напряженности между США и Китаем в технологической сфере. Южная Корея оказалась в сложном положении, пытаясь сохранить баланс между союзническими обязательствами перед США и экономическими связями с Китаем.

Расследование продолжается, и власти не исключают, что круг подозреваемых может расшириться. Не исключено, что и другие бывшие сотрудники Samsung могли быть вовлечены в утечку интеллектуальной собственности после перехода в Chengdu Gaozhen.

Этот инцидент подчеркивает критическую важность защиты технологических секретов в современном мире, где инновации становятся ключевым фактором геополитического влияния. Он также ставит вопрос о необходимости усиления мер безопасности в высокотехнологичных компаниях и пересмотра политики работы с бывшими сотрудниками, имеющими доступ к критически важной информации.

#samsung #китай #южная корея
Источник: techspot.com
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