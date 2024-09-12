69% пользователей считают цену завышенной и лишь 9% готовы приобрести консоль, несмотря на высокую стоимость.

На этой неделе в игровой индустрии произошло долгожданное событие: компания Sony официально представила PlayStation 5 Pro — усовершенствованную версию своей флагманской консоли. Однако вместо ожидаемого восторга от внушительных технических характеристик и яркой презентации среди геймеров пробежала волна негодований из-за необоснованно высокой стоимости новинки.

Стоимость PS5 Pro установлена производителем на отметке 700 долларов США за базовую комплектацию без оптического привода. Это рекордный показатель для игровых консолей Sony, который сразу привлек внимание аналитиков и потребителей. Пирс Хардинг-Роллс, ведущий эксперт компании Ampere, связывает такое ценообразование с отсутствием прямых конкурентов на рынке.

В отличие от ситуации 2016 года, когда Sony и Microsoft практически одновременно выпустили обновленные версии своих консолей (PS4 Pro и Xbox One X соответственно), в этом году Microsoft не озвучивала планов по выпуску промежуточного обновления для Xbox Series X|S. Это позволяет Sony диктовать свои условия на игровом рынке, не опасаясь конкурентного давления.

Эксперты также отметили некоторые изменения в стратегии Sony. Компания, похоже, стремится увеличить свою прибыль, отказавшись от практики продажи консолей по себестоимости или даже в убыток. Такой подход может сигнализировать о смене приоритетов: от наращивания пользовательской базы к увеличению доходности.

Реакция геймерского сообщества на новую ценовую политику оказалась преимущественно негативной. Опрос, проведенный популярным игровым порталом IGN, показал, что 69% респондентов считают PS5 Pro слишком дорогой. Лишь 9% выразили готовность приобрести консоль, очарованные её техническими характеристиками.

Интересно отметить, что цена PS5 Pro варьируется в зависимости от региона. В Европе и Японии стоимость консоли в пересчете на доллары США оказывается даже выше, чем на американском рынке. Это может свидетельствовать о глобальной стратегии ценообразования, учитывающей особенности различных рынков.

Ситуация вокруг PS5 Pro поднимает ряд важных вопросов о будущем игровой индустрии. Готовы ли потребители платить премиальную цену за улучшенное железо? Как отсутствие конкуренции влияет на инновации и ценообразование? Сможет ли Sony оправдать высокую стоимость консоли её техническими возможностями?

Несомненно, выход PS5 Pro станет важной вехой в истории игровых консолей. Однако успех этого шага будет зависеть от того, насколько геймеры сочтут оправданным соотношение цены и предлагаемых возможностей. Время покажет, станет ли эта стратегия Sony новым стандартом индустрии или останется неудачным экспериментом.