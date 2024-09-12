Новая вычислительная система будет в 1000 раз мощнее, чем суперкомпьютер Frontier на базе процессоров AMD, который в настоящее время является самым быстрым в мире.

Страна восходящего солнца анонсировала разработку суперкомпьютера невиданной мощности, способного совершить революцию в области искусственного интеллекта и научных исследований.

Японский технологический проект, получивший название Fugaku Next, призван стать преемником знаменитого суперкомпьютера Fugaku, который в настоящее время занимает четвертую строчку в рейтинге мощнейших вычислительных систем планеты. Однако новая вычислительная машина обещает затмить не только своего предшественника, но и всех конкурентов, включая нынешнего лидера - американский Frontier.

Ключевая особенность Fugaku Next - его принадлежность к зетта-классу. Это означает, что его вычислительная мощность достигнет умопомрачительной отметки в 1000 экзафлопс, что в тысячу раз превышает возможности самых производительных современных систем. Для сравнения: если бы каждый житель Земли одновременно выполнял миллион вычислений в секунду, то все вместе они бы лишь приблизились к мощности этого суперкомпьютера.

Разработкой амбициозного проекта займутся ведущие японские институты - RIKEN и Fujitsu, уже доказавшие свою компетентность при создании Fugaku. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) выделит на реализацию проекта более 750 миллионов долларов. Запуск системы запланирован на 2030 год.

Главная цель создания столь мощного компьютера - ускорение научных исследований с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что Fugaku Next станет незаменимым инструментом для решения сложнейших задач в области климатологии, медицины, физики элементарных частиц и других наукоемких сферах.

Эта простая иллюстрация подчеркивает возможности систем нового поколения в области «ИИ для науки». Источник: Riken/Fujitsu

Однако перед разработчиками стоят серьезные технические вызовы. Наиболее острый из них - энергопотребление. По предварительным оценкам, для работы компьютера такого масштаба может потребоваться мощность, эквивалентная 21 ядерному реактору. Это ставит вопрос о необходимости разработки инновационных методов энергоэффективности и охлаждения.

Эксперты отмечают, что успех проекта во многом зависит от прогресса в области полупроводниковых технологий. Ожидается, что к моменту запуска Fugaku Next ведущие производители чипов - TSMC, Intel и Samsung - освоят производство 2-нанометровых транзисторов и более совершенных компонентов. Это может существенно повысить энергоэффективность системы.

Несмотря на амбициозность японского проекта, гонка суперкомпьютеров продолжается и в других странах. США, Китай и ряд европейских государств также работают над системами нового поколения. Однако пока ни один из анонсированных проектов не претендует на достижение зетта-класса в ближайшем будущем.

Fugaku Next - это не просто технологический проект. Это заявка Японии на лидерство в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Успешная реализация этого замысла может открыть новую эру в развитии науки и технологий, предоставив исследователям инструмент невиданной мощности для решения самых сложных задач человечества.