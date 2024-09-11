Эта уникальная миссия также установит новый рекорд высоты полета.

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX известна всему миру своими инновационными космическими проектами. На этой неделе она в очередной раз привлекла внимание мировой общественности. На этот раз — запуском амбициозной миссии Polaris Dawn, которая обещает стать поворотным моментом в истории космонавтики.

Несмотря на капризы погоды во Флориде, команда SpaceX сумела успешно осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Polaris Dawn на борту. Это произошло ранним утром во вторник по местному времени, когда большинство американцев еще спали. Запуск прошел без заминок: уже через несколько минут после старта космический корабль вышел на расчетную орбиту, а первая ступень ракеты благополучно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Особого внимания заслуживает экипаж миссии. Его возглавляет Джаред Айзекман — известный миллиардер, а также настоящий энтузиаст космических путешествий. В опасной миссии также участвуют бывший военный летчик Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис. Этот разношерстный состав символизирует новую эру в освоении космоса, где профессиональные астронавты и талантливые гражданские специалисты работают бок о бок.

Время проведения уникальной миссий Polaris Dawn рассчитано на 5 дней, но главное событие запланировано на четверг. В 9:23 по московскому времени миллиардер Айзекман и инженер Гиллис должны совершить выход в открытый космос. Это будет первый в истории выход гражданских лиц в открытый космос. Данное событие будет транслироваться в прямом эфире, позволяя зрителям со всего мира стать свидетелями исторического момента.

Однако этот выход сопряжен с серьезными рисками. Космический корабль Dragon, на котором летит экипаж, не оборудован шлюзовой камерой. Это означает, что для выхода астронавтов придется разгерметизировать всю кабину, подвергая опасности не только выходящих в космос, но и остающихся внутри членов экипажа. Все четверо будут облачены в специальные скафандры SpaceX, но даже это не гарантирует полной безопасности.

Перед астронавтами поставлена ещё одна сложная задача — установление нового рекорда высоты полета для пилотируемых космических аппаратов. Планируется, что корабль поднимется на орбиту высотой около 1405 километров, что на 32 километра выше рекорда, установленного NASA в 1966 году во время миссии Gemini 11. Если все пройдет успешно, то экипаж Polaris Dawn получит статус самого отдаленного от Земли со времен программы «Аполлон», завершившейся в 1972 году.

Важно отметить, что в ходе полета корабль пройдет через радиационные пояса Ван Аллена — области повышенной радиации, окружающие нашу планету. Это позволит собрать ценные данные о влиянии космической радиации на человеческий организм, что крайне важно для планирования будущих длительных космических экспедиций.

Эксперты отмечают, что миссия Polaris Dawn может стать ключом к реализации еще более амбициозных проектов. В частности, она рассматривается как своего рода генеральная репетиция перед возможной миссией по обслуживанию космического телескопа Хаббл. Этот легендарный инструмент, находящийся на орбите уже более 30 лет, нуждается в ремонте и модернизации. Успешное проведение выхода в открытый космос в рамках Polaris Dawn может убедить NASA в способности компании SpaceX выполнить столь сложную задачу.

Таким образом, миссия Polaris Dawn знаменует собой новый этап в освоении космоса, где частные компании играют все более значимую роль. Она не только расширяет границы человеческих возможностей, но и открывает путь к более смелым и масштабным космическим проектам будущего.