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Fantoci
Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор G24i с частотой 180 Гц и AMD FreeSync
Эта модель призвана порадовать геймеров, которым важны плавность изображения и высокая скорость отклика, но при этом ограничен бюджет.

Китайский технологический гигант Xiaomi расширяет свое присутствие на глобальном рынке игровых мониторов, представив новую линейку бюджетных устройств. Особого внимания заслуживает модель Gaming Monitor G24i, которая привлечет внимание геймеров своей демократичной ценой - около 115 долларов

Что же предлагает этот бюджетный монитор? Прежде всего, это 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, способный работать на впечатляющей частоте 180 Гц. Время отклика в 1 миллисекунду (GTG) обеспечивает молниеносную реакцию на действия игрока. Поддержка HDR и технологии AMD FreeSync дополняют набор характеристик, делая картинку яркой и плавной даже в самых динамичных сценах.

Интересно, что Xiaomi позиционирует этот монитор не только как игровое устройство. Благодаря профессиональной калибровке цвета (Delta E < 2), G24i может стать надежным помощником для дизайнеров, фотографов и других творческих профессионалов, требующих точной цветопередачи.

Заботясь о комфорте пользователей, производитель оснастил монитор технологией защиты глаз от синего света, что подтверждено сертификатом TÜV. Эргономичный дизайн с тонкими рамками и возможностью регулировки наклона экрана дополняет картину.

Удобство использования обеспечивается наличием джойстика управления и разнообразием портов подключения. Хотя официальная цена для российского рынка пока не объявлена, ориентироваться можно на стоимость около 10 500 рублей, заявленную филиппинским реселлером.

Для тех, кто рассматривает альтернативы, стоит обратить внимание на модель AOC 24G15N, доступную на российских маркетплейсах примерно за 12 000 рублей и обладающую схожими характеристиками.

Выход Gaming Monitor G24i на мировой рынок демонстрирует стремление Xiaomi укрепить свои позиции в сегменте игровых мониторов, предлагая пользователям баланс между производительностью и доступностью. Это может стать отличным выбором для геймеров, ищущих качественное устройство без переплаты за бренд.

#xiaomi #hdr #amd freesync #gaming monitor g24i
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