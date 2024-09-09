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Fantoci
Фанатская версия трейлера к фильму Minecraft оказалась популярнее оригинала: сообщество в восторге
Фанаты Minecraft теперь требуют полную анимацию фильма после выхода трейлера.

Недавно вышедший официальный трейлер фильма по игрового вселенной "Майнкрафт" был прохладно принят поклонниками. Однако всего через несколько дней аниматор-любитель Alumio представил свою полностью анимированную интерпретацию трейлера известной игры, и она оказалась гораздо более популярной.

Работа над фильмом по мотивам игры "Майнкрафт" обсуждается уже несколько лет, начиная с того момента, как студия Warner Bros. Entertainment выкупила права на экранизацию в 2014 году. В 2019 году разработчики из Majong Studios приоткрыли завесу над сюжетом: фильм будет рассказывать о приключениях девочки и группы искателей, которым предстоит сразиться с могущественным драконом Эндера. В сентябре 2023 года зрителям впервые представили трейлер, который должен был продемонстрировать основные моменты фильма. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной.


Несмотря на звездный состав, включая Джека Блэка и Джейсона Момоа, пользователи выразили недовольство визуальной стилистикой фильма, сочетающей элементы живого действия и комиксовой графики. Многих не устроил тот факт, что персонаж Стив, озвученный Джеком Блэком, получился слишком похожим на самого актера, теряя индивидуальность. Трейлер собрал впечатляющие 32 миллиона просмотров, но реакция была в целом негативной: лишь 620 тысяч лайков против 1,3 миллиона дизлайков.

Спустя всего несколько дней аниматор Alumio, известный своими проектами, связанными с "Майнкрафт", представил альтернативную версию трейлера, которая получилась полностью анимированной. Фанатская работа получила значительно более позитивные отзывы: при 2 миллионах просмотров она собрала 230 тысяч лайков и всего 400 дизлайков. Это свидетельствует о том, что многим зрителям нравится анимационный подход к воплощению "Майнкрафт".


Комментаторы в основном хвалят любительскую работу, называя ее "в миллионы раз лучше голливудской" и задаваясь вопросом, почему официальный фильм не будет сделан в подобной анимационной стилистике. Это показывает, что фанаты "Майнкрафта" имеют четкие предпочтения относительно визуальной составляющей экранизации. Сумеют ли Warner Bros. и Mojang удовлетворить эти ожидания своим "гибридным" подходом, станет известно в апреле 2025 года, когда фильм, наконец, выйдет на экраны.

#minecraft #warner bros. #джейсон момоа #alumio
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