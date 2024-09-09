6 сентября 2024 года этот амбициозный проект был официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый большой функционирующий iPhone в мире.

Известные зарубежные блогеры Мэтью Перкинс (DIY Perks) и Арун Майни (MrWhoseTheBoss) удивили интернет своим новым проектом. Они собрали невероятную 2-метровую версию iPhone 15 Pro Max, весом 190 килограммов. Этот технологический монстр впечатлил зрителей не только своими размерами, но и способностью выполнять большинство функций обычного смартфона, включая бесконтактную оплату, что и было продемонстрировано в одном из последних видеороликов авторов.

6 сентября 2024 года Мэттью Перкинс, автор ютуб-канала DIY Perks, и Арун Майни, владелец канала MrWhoseTheBoss, официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса, представив миру самый крупный работающий iPhone. Размеры их смартфона составляют 2,02 метра в высоту, что сопоставимо с ростом баскетболиста, и он весит столько же, сколько два взрослых человека. Этот рекордный проект стал не просто впечатляющей инженерной работой, но и одним из самых любопытных технологических экспериментов года.

Основой для устройства стал 88-дюймовый OLED-телевизор компании LG. Для того чтобы превратить его в сенсорный экран, блогеры использовали специальную сенсорную плёнку, которая позволила взаимодействовать с экраном так же, как с обычным смартфоном. Корпус был изготовлен из алюминия, что обеспечило прочность и стабильность конструкции. Однако наибольший интерес вызывает камера: вместо оригинальных модулей iPhone, блогеры использовали профессиональные фотоаппараты Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark IV, благодаря чему качество снимков их устройства значительно превосходит стандартный iPhone.





Сборка этого уникального устройства обошлась ютуберам приблизительно в 70 000 долларов. Процесс сборки и тестирования был подробно задокументирован в видео, размещённом на каналах блогеров, где они шаг за шагом показывают, как гигантская версия iPhone оживает на их глазах.

Из-за невозможности использовать оригинальную операционную систему iOS, блогеры остановили выбор на Android-системе Bliss OS. Они адаптировали интерфейс, чтобы он напоминал стандартный интерфейс iPhone, обеспечив таким образом привычный опыт для пользователей. Несмотря на то, что это Android, гигантский iPhone поддерживает все основные функции, такие как бесконтактные платежи, отправка писем, видеозвонки и даже игры. В одном из эпизодов видео блогеры дали прохожим возможность поиграть на гигантском экране в популярную игру FlappyBird, что вызвало восторг у зрителей.





Кроме внешнего вида, уникальный смартфон обладает высокой производительностью. Внутри установлен процессор Intel Core i9 (авторы не указали какого поколения), 128 ГБ оперативной памяти и мощная видеокарта AMD 6950XT, что делает его не только самым большим, но и одним из самых мощных Android-устройств в мире. Результаты тестирования подтвердили это заявление, а представители Книги рекордов Гиннесса вручили блогерам сертификат за создание самого большого функционального смартфона на планете.

Этот проект не только привлёк внимание широкой аудитории, но и продемонстрировал, как современные технологии и энтузиазм могут быть объединены для создания чего-то по-настоящему уникального.