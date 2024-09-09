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Fantoci
В нашей Солнечной системе находится намного больше крупных объектов, чем считалось ранее
Новые исследования указывают на обилие небесных тел в отдаленном участке Пояса Койпера.

Японские ученые обнаружили свидетельства существования многочисленных ранее неизвестных объектов на окраинах Пояса Койпера. Анализируя последние данные двух мощных астрономических инструментов, они подтвердили наличие двух десятков "новых" объектов в нашей системе и разработали методику для их дальнейшего изучения, а также поиска ещё большего числа подобных тел. Полученные данные могут серьезно повлиять на наше понимание внешней части Солнечной системы.

Пояс Койпера, расположенный за орбитой Нептуна, представляет собой гигантское кольцо из ледяных объектов, среди которых находится и знаменитый Плутон. Из-за огромного расстояния до Земли изучение пояса Койпера сопряжено с серьезными трудностями. Даже с помощью самых мощных наземных телескопов астрономы могут получить лишь ограниченную информацию об этих далеких небесных телах. А отправка космических аппаратов на такие расстояния - технически сложная задача. Лишь один космический зонд НАСА "Новые горизонты" (New Horizons) смог пролететь через Пояс Койпера и напрямую исследовать его обитателей.

Но и возможности передового космического зонда имеют свои ограничения. Его камера с длинным фокусным расстоянием позволяет детально снимать объекты, но при этом имеет ограниченное поле зрения. Это означает, что зонд нуждается в предварительном указании целей для наблюдения - он не может самостоятельно их обнаруживать. Ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) нашли способ восполнить этот пробел - они использовали наземный телескоп Субару. Хотя он и не способен разглядеть далекие объекты с такой же детализацией, как "Новые горизонты", его широкоугольная камера позволяет эффективно обследовать обширные участки космического пространства. Это дало возможность команде NAOJ сначала выявить потенциально интересные объекты с помощью Субару, а затем оценить, могут ли они быть изучены более детально с использованием "Новых горизонтов".

В двух научных статьях, подготовленных к публикации в журнале "Planetary Science Journal", ученые из NAOJ, Института планетарных наук в Аризоне, Юго-Западного научно-исследовательского института в Колорадо, Гарвардского университета и других учреждений сообщают, что с помощью телескопа Субару им удалось обнаружить и подтвердить существование 24 ранее неизвестных объектов в Поясе Койпера. Хотя эти объекты слишком далеко для посещения "Новыми горизонтами" без риска исчерпать запасы топлива, команда также выявила признаки еще 239 объектов за орбитой Нептуна, некоторые из которых могут оказаться доступными для изучения этим космическим аппаратом.

Из двух десятков подтвержденных объектов, одиннадцать были обнаружены в областях, находящихся за пределами "классического" Пояса Койпера, как отмечает планетолог и астроном NAOJ доктор Фуми Ёсида. По его словам, некоторые из этих объектов сгруппированы примерно в 20 астрономических единицах (около 3 миллиардов километров) дальше, чем обычно наблюдаются объекты Пояса Койпера.

"Это может иметь важные последствия для понимания процессов формирования планет в нашей Солнечной системе", - подчеркнул доктор Ёсида.

#солнечная система #нептун #плутон #пояс койпера
Источник: subarutelescope.org
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