Следующее поколение графических процессоров RDNA 4 будет ориентировано на массового геймера. Компания полностью отказывается от конкуренции с флагманскими решениями NVIDIA..

На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что компания AMD планирует пересмотреть свою стратегию в сегменте игровых видеокарт, и теперь эта информация официально подтверждена. Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения графических решений AMD, Джек Хьюн (Jack Huynh), в интервью Tom's Hardware рассказал, что компания отказывается от конкуренции на рынке премиум-видеокарт в пользу расширения доли графических процессоров в массовом сегменте. Причина заключается в том, что текущие флагманские модели AMD, такие как Radeon RX 7900 XTX, не смогли сравниться по производительности с топовыми видеокартами NVIDIA, такими как GeForce RTX 4090. Для AMD теперь важно не только избежать прямого сравнения с конкурентами, но и предложить продукт, который будет доступен более широкой аудитории.

Джек Хьюн объяснил новую стратегию компании, акцентируя внимание на том, что AMD теперь стремится охватить 40-50% рынка. Основная цель — производить доступные решения для геймеров, а не ограничиваться выпуском продуктов для небольшой группы покупателей, способных позволить себе «роскошные» видеокарты. AMD стремится стать брендом, который предлагает качественные игровые системы для массового потребителя.

Ранее AMD уже пыталась реализовать стратегию «Царь горы», пытаясь занять лидирующие позиции на рынке высокопроизводительных GPU, но эта модель не привела к значительному росту. В результате компания решила изменить подход и сосредоточиться на создании доступных по цене продуктов с высоким уровнем производительности.

Компания AMD первоначально планировала выпуск нового мощного графического процессора Navi 41, однако, по слухам, этот проект был отменен. Вместо этого внимание сосредоточено на разработке видеокарт с чипами Navi 44 и Navi 48, которые будут основой нового поколения RDNA 4.

Характеристики и ожидания от RDNA 4

Следующее поколение видеокарт AMD, основанное на RDNA 4, будет включать несколько ключевых изменений:

Улучшенная трассировка лучей. Новая архитектура обещает значительное повышение производительности при работе с технологиями трассировки лучей. Ожидается, что модель Radeon RX 8800 XT сможет конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti SUPER в играх, использующих эту технологию. Энергоэффективность. В отличие от NVIDIA, которая стремится к повышению производительности за счет увеличения энергопотребления, AMD планирует сохранить оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Новые чипы будут иметь более низкое энергопотребление, сохраняя при этом высокую производительность. Новая версия Infinity Cache. Видеокарты серии Radeon RX 8000, построенные на RDNA 4, получат обновленную версию Infinity Cache с объемом до 64 МБ, что обеспечит улучшенную производительность при обработке данных. Позиционирование на рынке. В отличие от предыдущих поколений, RDNA 4 не будет стремиться конкурировать с топовыми продуктами NVIDIA, такими как будущие GeForce RTX 5090 и RTX 5080. AMD осознанно уходит с рынка премиум-GPU, оставляя этот сегмент NVIDIA, и сосредотачивается на разработке доступных решений для более широкой аудитории.

Radeon RX 8800 XT — флагман RDNA 4

В новом поколении RDNA 4 компания AMD, вероятно, не представит серию RX 8900. Вместо этого флагманом линейки станет видеокарта Radeon RX 8800 XT, основанная на чипе Navi 48. Она займет место старшей модели в линейке, как это было с RX 7900 XTX в RDNA 3.

RDNA 4 в PlayStation 5 Pro

Новая архитектура RDNA 4 будет использована не только в видеокартах для ПК, но и в консоли PlayStation 5 Pro, разработанной Sony. Улучшенная версия PS5 обещает увеличить производительность трассировки лучей в 2-3 раза по сравнению с оригинальной моделью. Новые технологии найдут применение и в видеокартах серии Radeon RX 8000 для ПК.

Первые модели RDNA 4

На начальном этапе AMD, вероятно, представит три модели видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 4: Radeon RX 8800 XT с чипом Navi 48 XTX, RX 8700 XT на базе Navi 48 XT и RX 8600 XT с Navi 44 XT. Эти видеокарты будут ориентированы на массового геймера и предложат хорошее соотношение цены и производительности.

В заключение можно сказать, что AMD точно изменила свой курс, отказавшись от прямой конкуренции с топовыми видеокартами NVIDIA и сосредоточившись на более массовом сегменте. Новая линейка RDNA 4, вероятно, принесет улучшения в таких ключевых областях, как трассировка лучей и энергоэффективность, при этом оставаясь доступной для широкой аудитории.