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Fantoci
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил в космосе "вопросительный знак"
Оптическая иллюзия растянула три галактики в форму знакомого знака препинания.

В бескрайних просторах Вселенной порой встречаются удивительные явления, способные поразить даже самое богатое воображение. Недавно космический телескоп "Джеймс Уэбб", самый современный и мощный инструмент NASA для изучения далеких уголков космоса, сделал поистине уникальное открытие. Он обнаружил группу из трех галактик, которые в совокупности образуют форму, поразительно напоминающую гигантский знак вопроса.

Этот космический феномен находится за пределами огромного галактического скопления MACS-J0417.5-1154. Масса этого скопления настолько велика, что оно буквально искривляет пространство-время вокруг себя, действуя как гигантская космическая линза. Благодаря этому эффекту, известному как гравитационное линзирование, "Уэбб" смог "увидеть" и запечатлеть далекие галактики, расположенные за скоплением, в невиданной ранее детализации.

Новое сверхчеткое изображение, полученное телескопом, представляет собой настоящее произведение космического искусства. Верхнюю часть "знака вопроса" формирует красноватая, пыльная галактика, изогнутая гравитационными силами. Рядом с ней расположилась яркая спиральная галактика, придающая всей композиции сияющий вид. Завершающим штрихом служит третья галактика, удачно расположившаяся так, что создает характерную "точку" знака вопроса.

Уникальность этого открытия подчеркнул астроном Гийом Депре, отметив, что подобные конфигурации гравитационных линз крайне редки. До сих пор ученым было известно лишь о трех-четырех подобных случаях во всей наблюдаемой Вселенной. Это открытие не только демонстрирует невероятные возможности телескопа Уэбба, но и дает надежду на обнаружение новых, не менее удивительных космических феноменов в будущем.

Вид космического знака вопроса через телескоп Хаббл. Источник: NASA

Стоит отметить, что телескоп Хаббл, предшественник "Уэбба", ранее запечатлил эту галактическую группу. Однако его возможности, ограниченные преимущественно видимым и ультрафиолетовым спектром, не позволили получить столь четкое и детальное изображение. "Уэбб" же, работающий в основном в инфракрасном диапазоне, способен проникать сквозь космическую пыль и газ, открывая нашему взору ранее скрытые детали далеких галактик.

Это не первый случай, когда телескоп "Джеймс Уэбб" фиксирует космические объекты, напоминающие земные формы. Ранее были получены изображения "космического пингвина с яйцом", "небесных песочных часов" и даже "космических досок для серфинга". Каждое такое открытие не только расширяет наши знания о Вселенной, но и подчеркивает удивительное сходство между космическими структурами и знакомыми нам земными образами.

Открытие "космического знака вопроса" служит ярким напоминанием о том, сколько еще тайн и загадок хранит в себе Вселенная. Оно вдохновляет ученых и обычных людей продолжать исследования и задавать новые вопросы о природе космоса. В конце концов, каждый такой "вопросительный знак", обнаруженный в глубинах космоса, может стать ключом к разгадке фундаментальных тайн мироздания.

#космос #nasa #наса #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб
Источник: webbtelescope.org
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