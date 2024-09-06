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Fantoci
В результате столкновения с огромным астероидом поменялась ось вращения спутника Ганимед
К тому же древнее космическое столкновение могло кардинально изменить облик Ганимеда и сместить его орбиту.

Новое исследование предполагает, что 4 миллиарда лет назад Ганимед — крупнейший из спутников Юпитера — мог подвергнуться столкновению с массивным астероидом. Ученые считают, что это событие объясняет необычный наклон оси и сложный рельеф этого спутника. По предположению японского планетолога Наоюки Хираты, астероид, который ударил Ганимед, был в 20 раз больше того, что вызвал массовое вымирание динозавров на Земле.

Ганимед — самый большой из 95 известных спутников Юпитера. Он привлек внимание ученых благодаря своим особенностям: заметному осевому наклону и сети глубоких борозд, пронизывающих его поверхность. Эти геологические структуры долгое время были загадкой для астрономов, ставя под сомнение традиционные теории о происхождении и развитии этого спутника.

Наоюки Хирата, доцент планетологии в Университете Кобе, предложил гипотезу, что массивное столкновение могло быть причиной этих особенностей. По его мнению, около 4 миллиардов лет назад огромный астероид столкнулся с Ганимедом, создав борозды, которые напоминают трещины, распространяющиеся по стеклу машины после удара камня. Важным аргументом в пользу этой гипотезы является тот факт, что центр этих борозд совпадает с осью вращения Ганимеда. Это может указывать на то, что именно это древнее событие изменило его топографию и наклон.

Ганимед, снятый космическим аппаратом "Юнона". Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Вдохновившись распространенными теориями о происхождении Плутона, который, как считается, также подвергся раннему столкновению с крупным телом, Хирата попытался воссоздать возможный сценарий для Ганимеда. Согласно его расчетам, астероид радиусом около 150 километров мог врезаться в спутник под углом от 60 до 90 градусов. Этот удар был бы катастрофическим — астероид такого размера был бы в 20 раз больше того, что уничтожил динозавров на Земле.

Последствия удара оказали бы колоссальное влияние на спутник. Кратер, образовавшийся сразу после столкновения, мог иметь диаметр от 1400 до 1600 километров. Эти так называемые "временные кратеры" обычно не сохраняются в своем первоначальном виде: со временем они заполняются пылью и другими материалами, делая сам кратер менее заметным. Однако борозды на поверхности Ганимеда остались как косвенное свидетельство древней катастрофы.

Хирата уверен, что его теория — это лишь начало масштабного исследования. Он предполагает, что гигантское столкновение оказало решающее влияние на структуру Ганимеда, однако внутренние изменения, такие как тепловые и структурные последствия удара, еще предстоит тщательно изучить. В будущем ученый планирует сосредоточиться на изучении внутренней эволюции ледяных спутников, что поможет лучше понять процессы, происходившие в их недрах миллиарды лет назад.

Таким образом, удар астероида может не только объяснить необычный наклон оси и рельеф Ганимеда, но и существенно повлиять на его дальнейшее развитие. Дальнейшие исследования дадут ответы на вопросы о том, как эти ранние катастрофические события формировали облик спутников в Солнечной системе.

#вселенная #солнечная система #юпитер #ганимед
Источник: eurekalert.org
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Спутник Юпитера Ганимед 4 млрд лет назад столкнулся с гигантским астероидом
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