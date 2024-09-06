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Fantoci
Анонсирован Bluetooth 6.0 с улучшенными функциями отслеживания местоположения
Поиск потерянных устройств может стать намного проще с появлением Bluetooth 6.0.

Технологии беспроводной связи продолжают развиваться стремительными темпами, и Bluetooth не является исключением. Новое поколение известного стандарта, Bluetooth 6.0, обещает пользователям ряд существенных улучшений, которые сделают нашу повседневную жизнь более удобной и безопасной. Шестая версия обещает стать самой значительной с момента появления пятой в 2016 году, открывая новые горизонты в области эффективности, безопасности и функциональности беспроводных устройств.

Ключевое новшество Bluetooth 6.0 — технология Channel Sounding, которая произведет настоящий переворот в сфере геолокации. Благодаря ей устройства смогут определять взаимное расположение с точностью до нескольких сантиметров. Это значительно повысит эффективность систем поиска потерянных гаджетов, подобных тем, что разработаны Apple и Google. Кроме того, данная функция усилит защиту цифровых замков, позволяя настроить разблокировку только при максимальной близости авторизованного устройства.

Энергоэффективность — еще одно важное направление улучшений в новой версии стандарта. Функции Decision-Based Advertising Filtering и Monitoring Advertisers оптимизируют процесс сканирования и подключения устройств, что позволит существенно снизить энергопотребление. Устройства будут "умнее" в выборе моментов для активации и поиска соединения, избегая бесполезных затрат энергии.

Разработчики не обошли вниманием и проблему задержек при передаче данных. Обновленный Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) позволит более эффективно управлять потоками данных, что особенно важно для таких чувствительных к задержкам приложений, как онлайн-игры и видеосвязь. Ожидается значительное снижение латентности по сравнению с предыдущими версиями протокола.

Расширенный набор функций LL Extended Feature Set обещает улучшить работу устройств с низким энергопотреблением (Bluetooth LE), а технология Frame Space Update направлена на увеличение пропускной способности канала связи.

Однако, несмотря на все преимущества, массовое внедрение Bluetooth 6.0 потребует времени. Производителям чипов предстоит интегрировать новый стандарт в свои разработки, а затем производители конечных устройств должны будут включить эти чипы в свою продукцию. По оценкам экспертов, может пройти год или более, прежде чем мы увидим широкое распространение устройств с поддержкой нового стандарта.

В заключение стоит отметить, что Bluetooth 6.0 представляет собой значительный шаг вперед в эволюции беспроводных технологий. Новый стандарт обещает не только улучшить существующие функции, но и открыть двери для инновационных приложений в области Интернета вещей, умного дома и персональных электронных устройств. Пользователям остается лишь немного подождать, чтобы оценить все преимущества этой технологической революции в действии.

#беспроводная связь #bluetooth 6.0 #channel sounding
Источник: bluetooth.com
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Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Организация Bluetooth SIG объявила спецификации для Bluetooth 6.0
Новый стандарт Bluetooth 6.0 повышает точность определения устройств до сантиметра
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