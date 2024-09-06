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Fantoci
Cooler Master представила игровой компьютер в форме акулы, стоимостью 7000 долларов
Несмотря на высокую цену, характеристики Shark X можно отнести скорее к верхнему среднему сегменту, чем к абсолютному топу.

Тайваньская компания Cooler Master представила поистине уникальный игровой компьютер под названием Shark X, который выделяется не только своей ценой в 7000 долларов, но и уникальным дизайном в виде акулы. Этот персональный компьютер обещает стать ярким украшением любого игрового пространства и привлечь внимание на любой выставке или турнире.

Впервые Cooler Master показала Shark X два года назад, вдохновившись уникальным компьютером победителя конкурса Case Mod World Series под названием Leviathan. Тогда компания заявила, что планирует выпустить такую же модель как готовый продукт, и теперь она официально доступна для предзаказа через сайт компании. Первые поставки игровых компьютеров ожидаются в конце года.

Shark X выполнен в уникальной морской тематике: его корпус в форме акулы, которая будто бы «выпрыгивает» над RGB-подставкой, что создаёт ощущение движения. Несмотря на эффектный внешний вид, технические характеристики ПК относятся к среднему и высшему сегменту. Внутри установлены процессор Intel Core i7-14700F и материнская плата B760I, дополненные 64 ГБ оперативной памяти DDR6-6000. За графическую мощь отвечает видеокарта RTX 4070 Ti Super с 16 ГБ видеопамяти, а для хранения данных предусмотрен быстрый NVMe SSD объёмом 2 ТБ.

На правом плавнике акулы видны "внутренности" системы: жидкостный кулер и память, пульсирующие RGB-подсветкой. Фото: Cooler Master

Остальные комплектующие игровой системы, такие как жидкостное охлаждение и оперативная память, оснащены яркой RGB-подсветкой, которая видна через плавник акулы. Компьютер имеет высоту около метра (если точнее 89,4 см), что делает его довольно крупным устройством. Материнская плата установлена под «пастью» акулы, а кабели подключаются сзади, за «головой».

Cooler Master также позаботилась о надежности системы: в комплекте идёт блок питания на 850 Вт и система жидкостного охлаждения процессора с радиатором на 120 мм. Для видеокарты используется вертикальный монтаж с помощью специального шлейфа, что позволило сэкономить место внутри корпуса. Компьютер можно модернизировать, заменив любые компоненты, как в любом другом корпусе, что увеличивает срок его эксплуатации.

Маленькая материнская плата формата mini-ITX скрывается под зияющей пастью акулы. Фото: Cooler Master

Одной из самых необычных особенностей является спинной плавник акулы, который не только подсвечивается, но и выполняет функцию Wi-Fi антенны, что выглядит весьма креативно. Однако внутренняя компоновка имеет свои ограничения: пространство для видеокарты составляет всего 30,2 см, что в будущем может усложнить выбор игровой видеокарты при апгрейде. Например, сюда с трудом поместится видеокарта Nvidia Founders Edition RTX 4090 или 4080, а более крупные модели от партнёрских производителей точно не подойдут. Ограниченное пространство для охлаждения процессора и видеокарты означает, что этот компьютер ориентирован на использование комплектующих среднего и высшего сегмента.

Некоторые эксперты, такие как TechSpot, отмечают, что было бы неплохо, если бы Cooler Master предложила эту модель в виде пустого корпуса, без предустановленных компонентов. Это позволило бы геймерам самим подобрать железо под свои нужды, тем самым снижая итоговую стоимость системы.

Shark X — это впечатляющий ПК как по дизайну, так и по техническим характеристикам, но его стоимость и ограничения в апгрейде делают его не самым практичным решением для тех, кто стремится к максимальной производительности и гибкости при модернизации.

#cooler master #игровой компьютер #shark x
Источник: techspot.com
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