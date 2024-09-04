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Fantoci
Intel утверждает, что Xe2 'Battlemage' в процессорах Lunar Lake - это лучший в мире встроенный GPU
Компания утверждает, что Xe2 "Battlemage" на 16% быстрее AMD Radeon 890M.

Вчера Intel представила новую линейку процессоров Core Ultra 200V 'Lunar Lake', оснащённых интегрированными графическими процессорами следующего поколения Xe2 'Battlemage', которые, по заявлению Пэта Гелсингера, являются лучшими встроенными графическими решениями на рынке. Новые GPU демонстрируют значительный прирост производительности — более 50% по сравнению с предыдущими поколениями.

В процессе разработки 'Lunar Lake' компания Intel стремилась превзойти конкурентов, таких как AMD, которая недавно выпустила APU серии Ryzen AI 300 'Strix Point' с обновлёнными графическими процессорами Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5. На бумаге новый Xe2 'Battlemage' стал на 50% мощнее, чем его предшественник Xe 'Alchemist', интегрированный в процессоры Meteor Lake. Улучшения коснулись не только общей производительности, но и качества трассировки лучей, благодаря усовершенствованным RT-блокам и оптимизации использования вычислительных ядер.

Intel провела сравнительные тесты между графическими процессорами своих процессоров Core Ultra 7 155H на базе 'Meteor Lake' и новым флагманом Core Ultra 9 288V 'Lunar Lake'. В ходе этих испытаний производительность увеличилась на 31%, а в некоторых играх улучшение достигло 60-70% по сравнению с предшествующими моделями. Такие результаты свидетельствуют о серьёзных улучшениях в архитектуре GPU.

В дополнение к этому, Intel сравнила производительность нового Xe2 'Battlemage' с графическим процессором Adreno от Qualcomm, встроенным в процессоры Snapdragon X. Результаты тестирования показали, что Adreno не справился с запуском 23 игр из набора тестов Intel, что объясняется тем, что процессоры Qualcomm на базе архитектуры Arm не предназначены для работы с играми, разработанными для x86-архитектуры, которая используется в процессорах Intel и AMD.

Особое внимание было уделено противостоянию Xe2 'Battlemage' с графическим процессором RDNA 3.5, встроенным в Radeon 890M от AMD. По результатам тестов Intel, новый Xe2 'Battlemage' оказался на 16% быстрее своего конкурента. Эта производительность обусловлена использованием нового графического процессора Arc A140V, который в некоторых играх не только догоняет, но и превосходит RDNA 3.5.

Важно отметить, что успех Xe2 'Battlemage' не ограничивается только аппаратными улучшениями. Важную роль сыграло программное обеспечение: графическая подсистема поддерживает XeSS (технологию масштабирования от Intel) в более чем 120 играх, что также способствует повышению производительности. С включённой функцией XeSS в режиме производительности 'Lunar Lake' демонстрирует улучшение на 62%. При этом, если в играх удается достичь 80-100 FPS, можно переключиться на режим качества и получить стабильные 60 FPS с улучшенной графикой.

Кроме того, Intel не забыла про трассировку лучей, которая в новом Xe2 GPU обеспечивает на 30% более высокую производительность по сравнению с предыдущими решениями, поддерживая стабильную частоту кадров выше 30 FPS благодаря новой RT-архитектуре, полностью совместимой с DirectX12 Ultimate. Эти улучшения делают 'Lunar Lake' одним из самых передовых решений на рынке встроенных графических процессоров.

#intel #lunar lake #battlemage #xe2
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Intel выпустила новые процессоры Core Ultra 200V серии Lunar Lake для ИИ-компьютеров
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