Кодовое название Navi44 XL, скорее всего, указывает на бюджетный GPU, поскольку AMD обычно использует цифру "1" в названии своих топовых чипов, таких как Navi41.

Компания AMD очень близка к выпуску своих долгожданных графических процессоров следующего поколения. После недавней презентации новых процессоров для настольных ПК и ноутбуков, логично предположить, что вскоре AMD представит и линейку графических процессоров RDNA 4.

Несмотря на отсутствие официальной информации о сроках и ценах, один из будущих графических процессоров AMD уже засветился в транспортной накладной, согласно сообщению инсайдера Olrak29_. GPU получил кодовое название Navi44 XL, что весьма любопытно, так как это тот же самый кодовый номенклатурный индекс, что и у графического процессора Radeon RX 6800 предыдущего поколения RDNA 2.

По мнению технологических экспертов, Navi44 XL мог быть отгружен с передового производства TSMC в лабораторию AMD для дальнейшей разработки и тестирования. Примечательно, что слово "XL" в названии указывает на то, что это будет более производительная версия базового кристалла Navi44. В линейке AMD номера кристаллов обычно возрастают по мере уменьшения их размера и производительности, так что Navi44 вероятно займет место в среднем ценовом сегменте будущей линейки RDNA 4.

Предположительно, Navi44 XL ляжет в основу видеокарты Radeon RX 8600, которая будет позиционироваться как бюджетный графический процессор для игр в разрешении 1080p. Также ходят слухи о более мощном кристалле Navi48, который, вероятно, станет основой для старших моделей Radeon RX 8800 и RX 8700, ориентированных на игровой процесс в разрешении 1440p. Ожидается, что AMD сначала выпустит видеокарты на базе Navi48, скорее всего, в начале 2025 года на выставке CES, а чуть позже дополнит линейку решениями на основе Navi44.

Несмотря на низкий интерес к новым графическим процессорам RDNA 4, уже сейчас некоторые энтузиасты выражают разочарование слухами о том, что AMD не готовит "топовые" видеокарты, способные конкурировать с самыми производительными решениями Nvidia. Тем не менее, следует учитывать, что подавляющее большинство игроков все еще играют в разрешении 1080p, и лишь небольшая часть перешла на 1440p, а потребность в 4K-картах остается относительно невысокой. Поэтому, если AMD сможет обеспечить высокую производительность и энергоэффективность в сегментах 1080p и 1440p по конкурентоспособным ценам, это, вероятно, удовлетворит основную аудиторию.

Главное, чтобы AMD избежала проблем с запуском, которые сопровождали предыдущие поколения процессоров Zen. Если компания сможет обеспечить стабильный и успешный старт RDNA 4, это поможет вернуть доверие геймеров и упрочить позиции AMD на рынке графических решений.