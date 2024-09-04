Этот успех можно объяснить тем, что Windows 11 предустанавливается на практически все новые компьютеры.

За последние несколько лет Microsoft добилась больших успехов благодаря активным инвестициям в генеративный искусственный интеллект, что сделало её самой дорогой компанией в мире. Несмотря на то что ИИ-технологии ещё не полностью оправдали ожидания, Microsoft может гордиться достижениями своего ключевого продукта — операционной системы Windows. Согласно данным августовского опроса пользователей Steam, Windows 11 впервые обогнала Windows 10 по популярности среди геймеров.

На момент проведения опроса 49,17% компьютеров, подключённых к Steam, работали на Windows 11. Это на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, что для Windows 11 является значительным достижением. Важно отметить, что все новые компьютеры, поступающие на рынок, уже оснащены новой операционной системой, что способствует её дальнейшему распространению среди пользователей.

Однако, несмотря на это достижение, говорить о полной победе Windows 11 рано. Windows 10, которой остаётся чуть больше года до окончания официальной поддержки, всё ещё установлена на 47,09% игровых ПК. Это означает, что значительное число пользователей предпочитают старую версию операционной системы, что ставит под большой вопрос полное доминирование Windows 11. Платформы Linux и macOS по-прежнему занимают крайне незначительную долю среди геймеров на Steam, и их использование остаётся на стабильно низком уровне.

Microsoft на протяжении многих лет предлагала пользователям бесплатные обновления для всех актуальных версий Windows, стремясь избежать ситуации, подобной той, что возникла с Windows XP. Тогда пользователи настолько неохотно переходили на новые версии, что компании пришлось продлевать поддержку XP значительно дольше, чем планировалось. Однако обновление до Windows 11 оказалось сложнее из-за новых аппаратных требований, что стало серьёзным препятствием для многих пользователей. Также Windows 11 включает в себя множество облачных функций, которые не всем по душе, что существенно замедляет её распространение.

Статистика Steam в августе 2024 года. Источник: Valve Геймеры, как правило, являются авангардом технологических изменений, поскольку для их хобби часто требуются новые и мощные компоненты. Поэтому среди них Windows 11 распространена шире, чем среди обычных пользователей. Последние данные от StatCounter показывают, что среди широкой аудитории Windows 10 по-прежнему доминирует: её доля составляет 64,14% против 31,63% у Windows 11.

Официальная поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2025 года. Для операционной системы это довольно долгий срок жизни, но низкие темпы перехода на Windows 11 могут стать проблемой для Microsoft уже в ближайшем будущем. Компания планирует предложить корпоративным пользователям возможность продлить поддержку за дополнительную плату, и впервые это же предложение будет доступно для частных лиц. Однако учитывая, что большинство пользователей Windows 10 не покупали лицензию напрямую, перспектива платить за обновления может встретить жесткую критику.

Возможно, Microsoft придётся столкнуться с ситуацией, когда миллионы пользователей Windows 10 откажутся платить за продлённую поддержку, что может привести к росту уязвимостей в их системах. Это напоминает проблему с Windows XP, но на этот раз Microsoft сама создала себе эту сложность.