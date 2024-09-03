Пользователям, планирующим обновить свою видеокарту до модели RTX 50 серии, следует тщательно выбирать блок питания.

В сети появились тревожные слухи о возможном росте энергопотребления будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 (Blackwell). Инсайдерская информация указывает на то, что флагманская модель RTX 5090 будет потреблять свыше 550 Вт под нагрузкой, что значительно выше, чем у её предшественницы RTX 4090.

Эксперты предполагают, что и другие модели 50 серии, включая RTX 5080 и RTX 5070, также будут более прожорливыми, чем их аналоги из линейки Ada Lovelace. К примеру, RTX 5070 может превысить отметку в 220 Вт. Однако эти данные противоречат более ранним прогнозам, основанным на информации от компании Seasonic, которая предсказывала сохранение уровня энергопотребления на уровне предыдущего поколения.

Повышенное энергопотребление вызывает серьезные опасения в связи с недавними проблемами с перегревом и плавлением разъемов питания 12VHPWR на RTX 4090. Увеличение мощности в новых видеокартах может еще сильнее усугубить эту ситуацию, создавая потенциальную угрозу безопасности для пользователей.

Одной из причин роста энергопотребления может быть анонсированный переход на новый техпроцесс TSMC 4NP, который не обеспечивает существенного прироста энергоэффективности. Кроме того, архитектурные изменения, направленные на повышение производительности, могут требовать больше энергии для реализации своего потенциала.

На фоне этих противоречивых данных, недавно появившаяся информация о снижении энергопотребления мобильной версии RTX 5060 до 115 Вт выглядит особенно интригующе. Возможно, Nvidia удалось оптимизировать энергоэффективность для мобильных устройств, но пока неясно, будут ли подобные решения применены и в настольных видеокартах.

В любом случае, рост энергопотребления в серии GeForce RTX 50 – это важный фактор, который необходимо учитывать при выборе новой видеокарты. Пользователям стоит заранее позаботиться о приобретении достаточно мощного блока питания и обеспечить хорошую вентиляцию системного блока, чтобы избежать возможных проблем с перегревом и повреждением компонентов.