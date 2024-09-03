Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новый метод переработки пластика позволяет преобразовывать его в газ
Авторы новой технологии утверждают, что превращение пластика в газ открывает путь к безотходному производству.

Ученые Калифорнийского университета совершили прорыв в области утилизации пластиковых отходов. Их инновационная технология позволяет преобразовывать полиолефины - распространенные виды пластика - в газообразное сырье для производства новых материалов. Новая технология может стать ключом к созданию замкнутого цикла использования пластмасс и значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Суть метода заключается в химической трансформации полиэтилена и полипропилена - двух наиболее часто используемых видов пластика. Эти материалы повсеместно встречаются в нашей повседневной жизни: от упаковки продуктов до бытовой химии. Проблема в том, что большая часть таких изделий не подлежит традиционной переработке и в конечном итоге оказывается на свалках или в океанах, нанося непоправимый ущерб экосистемам.

Инновационный метод обработки использует систему из трех катализаторов для разрушения молекулярных связей пластика. В результате сложного химического процесса около 90% исходного материала превращается в газ, который может служить сырьем для производства новых пластиковых изделий. Это позволяет многократно использовать одни и те же молекулы, существенно сокращая потребность в новом сырье и объемы отходов.

Профессор Джон Хартвиг, руководитель этого исследования, подчеркивает революционность метода: "Мы приблизились к созданию такого же замкнутого цикла для полиэтилена и полипропилена, какой уже существует для ПЭТ-бутылок". Это особенно важно, учитывая, что полный отказ от одноразового пластика в глобальном масштабе займет десятилетия.


Разработка калифорнийских ученых может стать ответом на ужесточающиеся экологические требования к бизнесу. Например, готовящаяся к внедрению в Европейском Союзе Директива о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD) обяжет крупные компании минимизировать негативное влияние своей деятельности на планету. В этом контексте новые методы переработки пластика приобретают стратегическое значение.

Однако стоит отметить, что технология пока находится на экспериментальной стадии. Потребуется время и дополнительные исследования, чтобы оценить возможности ее масштабирования и внедрения в промышленных масштабах. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что этот метод открывает новые горизонты в борьбе с пластиковым загрязнением и может стать важным шагом к созданию более устойчивой и экологичной экономики.

В заключение важно подчеркнуть, что хотя новые технологии переработки крайне важны, они не решают проблему полностью. Параллельно необходимо развивать культуру ответственного потребления, стимулировать использование альтернативных материалов и совершенствовать системы сбора и сортировки отходов. Только комплексный подход позволит эффективно справиться с глобальным вызовом пластикового загрязнения и сохранить нашу планету для будущих поколений.

#экология #переработка пластика #полиолефин #утилизация отходов
Источник: news.berkeley.edu
+
Написать комментарий (0)
Изобретен экологичный пластик на основе древесины, которые действует как "губка для СО2"
Новая энергоустановка от Ростеха: электроэнергия без сжигания топлива
Власти Ирландии отклонили проект строительства ЦОД Google из-за недостаточной экологичности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
5
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
1
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
16
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
1
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
1
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
11
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
2
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
1
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
9
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
3
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
6
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
2

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
33
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
19
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
10
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
24
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
+

Сейчас обсуждают

kaissa
18:49
Это заслуга американской системы...
Ценный работник: президент США Джо Байден больше 40 % своего срока провёл в отпусках
VAKT
18:49
обратная связь от динамика ?? Да ничего подобного - сами прослушайте, благо в открытом доступе. Там явно какая-то петля обратной связи с каким-то клапаном, где происходит циклическое открытие/закрытие...
В НАСА назвали причину странных звуков на борту космического корабля Starliner
El Grechko
18:47
Красножопый идиот и тут оказался красножопый идиотом. Прием бутылок, с тёткой осматривающей на предмет трещин и пальцем проверяющей горловину на сколы - это позор совка, труд кучи людей стоил дешевле ...
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Александр Сечков
18:45
Какая неожиданность. Буст так и так выходил за рамки и 65Вт и 105Вт, поэтому какого то чуда от увеличения тдп ждать бессмысленно. Сделали из 9000 серии плохо подразогнанную 7000. Курва в помощь.
Выход игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell может быть отложен
eightylvl
18:41
Очередная демонстрация собственной глупости, ничего нового.
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
Siny
18:37
Столько трудов и времени потрачено впустую
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
RandomXP
18:32
В этих пакетах было очень вкусное и качественное молоко. Я бы сейчас покупал такое.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Дмитрий Ниязов
18:32
То, что камера опять не по центру, это минус дизайн выглядит откровенно, как какой-то холодильник старый.
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
VAKT
18:27
что такое - свободный рыночек оказался невыгоден, когда не ты рулишь ?
Тайвань в очередной раз обвинил Китай в переманивании ценных специалистов в полупроводниковой сфере
Алексей Полянский
18:26
3060 - 12 гб 5060m - 8 гб Кринге
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем