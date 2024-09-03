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Лесные пожары в Канаде привели к большим выбросам углерода, чем в некоторых развитых странах мира
В прошлом году канадские лесные пожары выбросили в атмосферу более 711 мегатонн углерода, превзойдя по выбросам такие страны, как Россия и Япония.

Небывалые по своей силе и масштабу лесные пожары, бушевавшие в Канаде в 2023 году, не только уничтожили миллионы гектаров леса, но и превратили страну в одного из крупнейших мировых "загрязнителей" атмосферы. По данным нового исследования, проведенного учеными из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения НАСА, канадские пожары выбросили в атмосферу такое количество углекислого газа, которое превышает годовые выбросы многих развитых стран.

Канадские пожарные сообщили, что прошедший год установил новую планку в истории лесных пожаров страны. Огонь уничтожил более 15 миллионов гектаров леса – площадь, превышающую территорию Греции. Масштаб бедствия более чем в два раза превзошел предыдущий рекорд 1989 года, который до сих пор считался самым разрушительным. Западные провинции страны пострадали наиболее сильно, хотя восточные регионы также не избежали удара стихии.

Ключевую роль в возникновении и распространении пожаров сыграли экстремальные погодные условия. Температура воздуха в некоторых районах превысила среднюю на 2,5°C, а уровень осадков был критически низким. Эти факторы создали идеальные условия для возникновения и быстрого распространения огня.

Последнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского технологического института совместно с NASA, раскрыло шокирующий масштаб влияния пожаров на глобальный климат. Используя данные спутникового мониторинга, исследователи установили, что канадские пожары выбросили в атмосферу 711 мегатонн углерода. Это больше, чем годовые выбросы таких промышленных гигантов, как Россия и Япония.

В мировом рейтинге источников углеродных выбросов канадские пожары заняли четвертое место, уступив лишь США, Китаю и Индии. Этот факт подчеркивает, насколько серьезным может быть влияние природных катастроф на глобальный климат, даже в сравнении с промышленными выбросами целых стран.

Ученые использовали инновационный подход, анализируя данные прибора TROPOMI, установленного на спутнике Европейского космического агентства. Они измерили концентрацию угарного газа в атмосфере и на основе этих данных рассчитали общий объем выбросов углерода.

Эксперты предупреждают, что подобные экстремальные погодные условия могут стать нормой уже к 2050-м годам. Это ставит под угрозу эффективность "углеродных бюджетов" – стратегий, рассчитанных на поглощение углерода лесами. Если леса, вместо поглощения, начнут выбрасывать углерод из-за пожаров, это может ускорить глобальное потепление.

Канадские пожары 2023 года стали тревожным сигналом для всего мира. Они продемонстрировали, как быстро меняющийся климат может превратить природные экосистемы из поглотителей углерода в его источники. Это требует пересмотра глобальных стратегий по борьбе с изменением климата и разработки новых подходов к управлению лесными ресурсами и предотвращению пожаров.

Рекордные выбросы угарного газа только подчеркивают необходимость срочных и согласованных действий на международном уровне для предотвращения подобных катастроф в будущем и смягчения их последствий для глобального климата.

#канада #изменение климата #лесные пожары #выбросы углерода
Источник: jpl.nasa.gov
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