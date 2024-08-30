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Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
Ожидается, что новая игра о Бэтмене также связана с сериалом о Пингвине из этой же вселенной, премьера которого запланирована на сентябрь этого года.

Warner Bros. Interactive готовится порадовать поклонников Темного рыцаря новой видеоигрой, действие которой разворачивается в мрачной нео-нуарной вселенной, созданной Мэттом Ривзом в фильме «Бэтмен» 2022 года. Данная новость появилась благодаря инсайдерской информации от Мэттью Беллиони из Puck News.

Напомним, что обновленная киновселенная о Бэтмене Мэтта Ривза дебютировала в 2022 году с фильмом, где роль Темного рыцаря исполнил Роберт Паттинсон. Игровое воплощение этой мрачной и детективной истории станет долгожданным дополнением для поклонников франшизы.

Интересно, что еще в 2020 году компания AT&T рассматривала возможность продажи игрового подразделения Warner Bros., однако от этой идеи отказались, посчитав его слишком ценным активом. Сейчас же компания активно развивает игровое направление, видя в нем большой потенциал.

Связь грядущей игры с сериалом HBO о Пингвине, также основанном на фильмах Ривза, подтверждает, что Warner Bros. стремится расширить вселенную «Бэтмен» и укрепить ее позиции в игровой индустрии.

Подробности о геймплее и сюжете новой игры пока держатся в секрете. Однако, учитывая успех серии игр Arkham, можно предположить, что разработчики постараются создать атмосферный и захватывающий экшен, позволяющий игрокам почувствовать себя настоящим детективом и борцом с преступностью в мрачном Готэме.

Этот проект особенно интересен на фоне недавнего провала игры Suicide Squad: Kill the Justice League, разработанной той же студией, что и Arkham. Новый Бэтмен может стать для Warner Bros. отличной возможностью восстановить репутацию и вернуть доверие фанатов.

Кроме того, появление новой игры по вселенной Ривза отдельно от основной киновселенной DC, которую разрабатывает Джеймс Ганн, вызывает много вопросов. Возможно, Warner Bros. видит в этом возможность экспериментировать и создавать более нишевые проекты, ориентированные на определенную аудиторию.

В любом случае, новость о разработке новой игры по «Бэтмену» Мэтта Ривза несомненно порадует многих геймеров. Остается ждать официального анонса и более подробной информации о проекте.

#warner bros #бэтмен #мэтт ривз
Источник: wccftech.com
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Warner Bros. Discovery готовит новую игру по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза
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