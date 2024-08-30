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Fantoci
НАСА успешно развернуло на орбите Земли передовой солнечный парус
Преимущества солнечного паруса очевидны. Он не требует топлива, что делает его невероятно экономичным способом передвижения в космосе.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) достигло значительного прогресса в области космических путешествий, успешно развернув на околоземной орбите передовую систему солнечного паруса. Инновационная технология открывает новые горизонты для исследования Солнечной системы и, потенциально, межзвездного пространства.

Экспериментальный проект стартовал 23 апреля, когда миниатюрный спутник CubeSat был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 965 километров с помощью ракеты-носителя Electron, разработанной компанией Rocket Lab. После успешного вывода на орбиту началась самая важная фаза миссии – развертывание солнечного паруса.

Процесс развертывания завершился триумфом: парус принял форму квадрата площадью примерно 80 квадратных метров, что сопоставимо с половиной стандартного теннисного корта. НАСА подтвердило полное раскрытие паруса и успешное тестирование системы развертывания опорных стрел. Для документирования этого исторического момента на борту установлены четыре камеры, которые запечатлели панорамные виды отражающей поверхности паруса и поддерживающих композитных конструкций. Ожидается, что 4 сентября НАСА опубликует эти уникальные кадры, демонстрирующие техническое совершенство проекта.

via GIPHY

Основная цель этой экспериментальной миссии – исследование возможностей фотонной тяги для космических перемещений. Принцип работы солнечного паруса основан на взаимодействии с потоком фотонов, непрерывно излучаемых Солнцем. При столкновении с поверхностью паруса фотоны отражаются, создавая минимальный, но постоянный импульс. Благодаря внушительной площади паруса и возможности управления его ориентацией, этот импульс может обеспечить эффективное и экономичное средство передвижения в космическом пространстве.

Потенциал солнечных парусов огромен. Эксперты в области космонавтики предполагают, что данная технология позволит наконец-то осуществить дальние космические миссии. Используя непрерывный поток фотонов от Земли, космические аппараты с солнечными парусами способны достигать скоростей, значительно превышающих возможности традиционных химических ракетных двигателей. Это открывает перспективы для исследования отдаленных уголков Солнечной системы с беспрецедентной эффективностью и экономичностью.

Успешное развертывание солнечного паруса NASA знаменует собой важный этап в развитии космических технологий. Этот проект не только демонстрирует техническое мастерство агентства, но и закладывает фундамент для будущих инновационных миссий. По мере продолжения исследований и совершенствования технологии солнечных парусов, мы можем ожидать значительных прорывов в области космических путешествий и исследований, открывающих новую главу в истории освоения космоса человечеством.

#наса #солнечный парус
Источник: blogs.nasa.gov
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