После 23 успешных миссий, ракета-носитель Falcon 9, являющаяся одной из самых надежных в арсенале компании, не смогла совершить мягкую посадку и взорвалась.

28 августа 2024 года после успешного вывода на орбиту 21 спутника Starlink первая ступень ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon 9 не смогла совершить штатную посадку. Ускоритель под номером 1062 загорелся при соприкосновении с палубой автономного корабля-платформы "A Shortfall of Gravitas", а затем опрокинулся и был полностью уничтожен.

Этот инцидент прервал впечатляющую серию из 267 успешных посадок подряд и поставило перед SpaceX ряд серьезных вопросов. Компания Илона Маска, славящаяся своими инновационными подходами, теперь вынуждена провести тщательное расследование причин аварии совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Примечательно, что это уже второй случай за лето, когда Falcon 9 оказывается на земле из-за технических проблем. В июле произошел сбой во второй ступени ракеты, что привело к временной приостановке полетов. Однако нынешняя ситуация с первой ступенью вызывает особое беспокойство, учитывая её ключевую роль в концепции многоразового использования ракет.

Последнее происшествие SpaceX имеет далеко идущие последствия. Под угрозой срыва оказалась миссия Polaris Dawn, которая должна была стать первым в истории гражданским выходом в открытый космос. Джаред Айзекман, миллиардер и энтузиаст космических путешествий, вместе со своей командой теперь вынужден ждать завершения расследования и возобновления полетов Falcon 9.

Момент взрыва ускорителя 1062.

Эксперты отмечают, что ускоритель 1062 был одним из самых надежных в арсенале SpaceX, совершив 23 дачных полета. Возможно, именно накопленный износ стал причиной фатального сбоя. Это поднимает важные вопросы о пределах многоразового использования ракетных ступеней и процедурах их проверки перед каждым запуском.

FAA уделило особое внимание этому инциденту, учитывая, что SpaceX использует восстановленные ускорители даже для пилотируемых миссий. Безопасность экипажей и населения в районах посадки ракет остается приоритетом номер один.

Однако, несмотря на эту неудачу, важно помнить о революционном вкладе SpaceX в развитие космонавтики. Компания продолжает двигать границы возможного, делая космические полеты более доступными и частыми. Нынешняя ситуация — это не столько провал, сколько очередной вызов, который поможет усовершенствовать технологии и процедуры.

Пока инженеры SpaceX анализируют данные полета и ищут причины возгорания, космическое сообщество с нетерпением ждет результатов расследования. От выводов экспертов будет зависеть не только судьба будущих запусков Falcon 9, но и траектория развития всей индустрии многоразовых ракет-носителей.

В мире, где каждый космический старт приближает нас к новым горизонтам, даже неудачи становятся ценными уроками. SpaceX, несомненно, извлечет из этого инцидента важный опыт, который поможет сделать следующее поколение ракет еще более надежным и безопасным.