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Fantoci
В Epic Games Store началась новая глобальная раздача бесплатных игр — среди них Fallout Classic
Fallout Classic Collection станет настоящим подарком для любителей постапокалиптических RPG и позволит вновь погрузиться в атмосферу выживания в мире, пережившем ядерную войну.

Цифровая платформа продажи видеоигр Epic Games Store решила порадовать геймеров новой щедрой акцией. На этот раз любители виртуальных развлечений по всему миру могут пополнить свою коллекцию сразу четырьмя проектами, совокупная ценность которых приближается к отметке в 50 долларов США.

После завершения предыдущей щедрой раздачи, в рамках которой пользователи могли заполучить Gigantic: Rampage Edition и The Callisto Protocol, платформа объявила о следующих интересных предложениях. Желающие успеть забрать игры из прошлой акции имеют время до 18:00 по московскому времени. После этого эстафету подхватят Fallout Classic Collection и Wild Card Football. Интересно, что данная информация изначально просочилась в сеть благодаря инсайдерам, и лишь спустя сутки получила официальное подтверждение от Epic Games.

Fallout Classic Collection представляет собой настоящий подарок для ценителей постапокалиптических приключений, включая в себя три знаковых проекта: оригинальный Fallout, его продолжение Fallout 2, а также тактическую игру во вселенной Fallout под названием Brotherhood of Steel. Примечательно, что первые две части серии носят подзаголовок "Постъядерная ролевая игра", что точно отражает их суть. Учитывая возраст этих игр, они не потребуют мощного железа, однако важно отметить, что коллекция доступна исключительно пользователям Windows.


В свою очередь, более свежая Wild Card Football предъявляет более серьезные требования к системе: как минимум процессор уровня Intel i5-7600, видеокарта не слабее NVIDIA GTX 960 с 2 ГБ видеопамяти и не менее 8 ГБ оперативной памяти.


Текущая акция будет действовать до 4 сентября, после чего Epic Games наверняка подготовит новые сюрпризы для своих пользователей. Точные детали будущих предложений пока держатся в секрете. Для тех, кто заинтересовался раздачей, рекомендуется посетить официальные страницы Fallout Classic Collection и Wild Card Football в магазине Epic Games, где можно найти подробные инструкции по получению игр.

#epic games #epic games store #fallout classic collection
Источник: store.epicgames.com
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