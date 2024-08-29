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Fantoci
Владельцы Pixel 9 Pro XL сообщают о серьезных проблемах с зарядкой и странном поведении устройства
Устройства ведут себя непредсказуемо: зарядка то прерывается, то вовсе не запускается. При этом смартфоны ощутимо нагреваются.

Недавно выпущенный смартфон Pixel 9 Pro XL был призван стать вершиной технологических достижений компании Google, но оказался в центре внимания совсем по другим причинам, а именно из-за ряда проблем, с которыми столкнулись его первые пользователи. Основные сложности связаны с функционированием беспроводной зарядки и общей стабильностью работы устройства.

Согласно информации, опубликованной авторитетными изданиями Android Central и 9to5Google, владельцы Pixel 9 Pro XL сообщают о серьезных сбоях при попытке зарядить смартфон беспроводным способом. Особенно примечателен случай, когда пользователь не смог активировать зарядку через MagSafe, используя специализированный чехол Mous MagSafe. Более того, при использовании стандарта Qi MagSafe наблюдалась нестабильная работа зарядки, сопровождаемая значительным нагревом устройства.

Масштаб проблемы подчеркивается тем, что один из пользователей провел эксперимент с пятью различными беспроводными зарядными устройствами. Результат оказался неутешительным: все тестируемые зарядки продемонстрировали аналогичные проблемы с Pixel 9 Pro XL, в то время как предыдущая модель Pixel 8 работала с ними без нареканий.

Стоит отметить, что подобные трудности не являются уникальными для новой линейки смартфонов Google. Владельцы предыдущего флагмана, Pixel 8 Pro, столкнулись с непредвиденными проблемами, связанными с портом USB-C. Эти неполадки оставались нерешенными на протяжении нескольких месяцев после выхода устройства на рынок.

На данный момент остается неясным, признает ли Google существование системной проблемы с беспроводной зарядкой в Pixel 9 Pro XL или же эти случаи будут расценены как единичные сбои, затрагивающие ограниченное число пользователей. Однако, учитывая растущую популярность беспроводных технологий зарядки среди производителей смартфонов, скорейшее решение этой проблемы представляется критически важным для сохранения репутации бренда.

Ситуация с Pixel 9 Pro XL поднимает более широкий вопрос о качестве тестирования новых устройств перед их массовым выпуском. Возможно, производителям стоит уделять больше внимания проверке совместимости своих смартфонов с различными аксессуарами и зарядными устройствами сторонних производителей.

В интересах пользователей остается надеяться, что Google оперативно отреагирует на возникшие проблемы и выпустит обновление программного обеспечения, которое устранит неполадки с беспроводной зарядкой и общей стабильностью работы Pixel 9 Pro XL. Это не только улучшит пользовательский опыт владельцев данной модели, но и укрепит доверие потребителей к бренду Google в целом.

#google #беспроводная зарядка #pixel 9 pro xl #magsafe
Источник: androidcentral.com
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Владельцы Pixel 9 Pro XL сталкиваются с проблемами зарядки и перегрева
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