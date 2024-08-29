Материал многоразового использования может поглощать и выделять углекислый газ при определенных условиях, предлагая решение проблемы переполненных свалок и бесконтрольных выбросов углекислого газа.

На фоне растущих гор мусора и угрозы изменения климата ученые ищут альтернативные материалы, способные заменить пластик и уменьшить количество углекислого газа (CO 2 ) в атмосфере. Ученые из Флориды разработали инновационный материал, способный не только заменить пластик, но и активно бороться с избытком углекислого газа в атмосфере. Новый экологичный материал может стать ключом к решению двух критических проблем современности: переполненных свалок и неконтролируемых выбросов CO 2 .

Исследователи из Технологического университета FAMU-FSU создали уникальный полимер на основе лигнина - природного компонента древесины. Этот материал обладает удивительной способностью: он может поглощать и выделять углекислый газ при определенных условиях, причем для этого не нужны экстремальные температуры или давление.

Новый полимер демонстрирует впечатляющие показатели: в концентрированной среде один грамм материала способен захватить 47 миллиграммов углерода, а в обычных условиях - 26 миллиграммов. Для высвобождения накопленного CO 2 достаточно нагреть материал всего до 60°C.

"Мы создали своего рода губку для углекислого газа", - поясняет профессор химической и биомедицинской инженерии Хоенг Чунг. "Потенциал этого материала поистине захватывает дух".





Помимо способности поглощать CO2, новый полимер обладает рядом других преимуществ:

Возобновляемость: в отличие от нефтяных пластиков, он производится из биомассы. Многократная переработка: материал можно разложить и воссоздать заново без потери свойств. Биоразлагаемость: хотя процесс разложения медленнее, чем у органических отходов, он значительно быстрее, чем у обычного пластика.

Ученые видят широкие перспективы применения нового материала: от создания экологичной упаковки и одноразовой посуды до производства товаров среднего срока службы, способных поглощать углекислый газ из воздуха на протяжении всего периода использования.

Однако стоит отметить, что на данный момент материал не подходит для строительства крупных несущих конструкций. Тем не менее, это ограничение может быть преодолено в будущем, учитывая стремительное развитие технологий в области альтернативных материалов.

Разработка флоридских ученых - яркий пример того, как инновационные подходы могут одновременно решать несколько экологических проблем. Этот полимер не только предлагает альтернативу неразлагаемому пластику, но и открывает новые возможности в борьбе с изменением климата.

По мере развития технологии и увеличения масштабов производства, данный материал может стать важным инструментом в арсенале средств по сохранению окружающей среды. Он демонстрирует, как наука может предложить элегантные решения сложных экологических проблем, открывая путь к более устойчивому будущему.

Разработка подобных многофункциональных материалов - это не просто технологический прорыв, но и шаг к формированию новой парадигмы производства и потребления, где забота об экологии становится неотъемлемой частью продукта на всех этапах его жизненного цикла.